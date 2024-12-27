قُتلت امرأة طعناً في مدينة هرتسليا في وسط إسرائيل الجمعة، 27 ديسمبر/ كانون الأول، في عملية طعن نفذها فلسطيني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مستشفى إيخيلوف في تل أبيب في بيان إن المرأة "نقلت إلى المستشفى وهي تعاني من عدة جروح ناجمة عن الطعن. ورغم محاولات إنعاشها، أعلن طاقم المستشفى وفاتها لدى وصولها"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكانت خدمة الإسعاف الإسرائيلية صرحت بأن المرأة الثمانينية كانت تتلقى العلاج في موقع الحادث، قبل الإعلان لاحقاً عن مقتلها.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنه تم توقيف المشتبه بتنفيذه الهجوم، وهو شاب من الضفة الغربية يبلغ من العمر 28 عاماً.

وتأتي عملية الطعن هذه في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أن شنت حماس هجوماً على إسرائيل أدى إلى متقل نحو 1200 إسرائيلي، بينما تسبب الرد الإسرائيلي بمقتل نحو 45 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق الإحصائيات الرسمية.

5 قتلى من كوادر مستشفى في غزة

Getty Images فلسطينيون يقفون بين أنقاض مبان مدمرة بفعل القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان

أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مستشفى كمال عدوان أحد آخر المؤسسات الصحية التي ما تزال تعمل في شمال قطاع غزة بالقوة، بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة، بعد حديث عن مقتل العشرات في قصف طال منطقة محيطة بالمستشفى.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش الإسرائيلي "اقتحم مستشفى كمال عدوان"، وأجبر "الطواقم الطبية ومرضى ومرافقين على خلع ملابسهم في البرد الشديد اقتادتهم خارج المستشفى إلى جهة مجهولة".

وأوضحت أن الجيش أمر بـ "إخلاء بعض المرضى تحت تهديد السلاح إلى المستشفى الإندونيسي الذي قام الاحتلال بتدميره قبل عدة أيام ...".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "الجيش الإسرائيلي أحرق مستشفى كمال عدوان الذي كان يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة".

وتحدثت وزارة الصحة في غزة عن "تدمير" المستشفى".

وقال رئيس قسم التمريض في المستشفى، عيد صباح، لبي بي سي، صباح الجمعة، إن الجيش منح إدارة المستشفى 15 دقيقة لإخلاء المرضى والطواقم الطبية إلى ساحته.

يشار إلى أن 50 شخصاً قتلوا بينهم 5 من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي على مبنى مجاور له، بحسب ما أفاد مدير المستشفى.

وقال حسام أبو صفية في بيان، إن من بين القتلى طبيب أطفال ومسعفين.

وأوضح أنّ الجيش الإسرائيلي "فجّر ما يزيد عن 10 آليات مفخّخة في محيط المستشفى ما خلّف أضرارا كبيرة وإصابات من الطاقم الصحي والمرضى".

وتنقل فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي نفيه لتنفيذ ضربة قرب مستشفى كمال عدوان الذي يعدّ من المرافق الطبية القليلة جداً التي ما زالت تعمل في شمال القطاع.

وبحسب أبو صفية، فإنّ المستشفى يضمّ نحو 75 مريضاً وطاقماً من 180 فرداً.

وكانت السلطات الصحية في غزة قالت فجر الخميس، قالت إن القوات الإسرائيلية فجّرت "روبوتاً" أمام المستشفى "ما أدّى إلى وصول شظايا داخل أقسام الجراحة ومبيت المرضى، وتسبّب بإصابة طبيب، بجروح خطرة أثناء مزاولته عمله".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة طبيب من الطواقم العاملة في مستشفى غزة الأوروبي "نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة".

وقالت الوزارة في بيان، إنه عُثر على جثة الطبيب داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.