إيلاف من طرابلس: بعد أكثر من سنة على غيابها، أطلت وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش ثانية، في تصريحات فجرت غضباً ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

فقد خرج عدد من أهالي مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا في مظاهرة احتجاجية ضد "كومة الوحدة الوطنية".

كما تظاهر عدد من أهالي مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، منتقدين الدبيبة الذي كان أعلن سابقا عدم علمه بلقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين.

" بعلم الدبيبة"

أتى ذلك، بعدما كشفت المنقوش خفايا هذا اللقاء الذي حصل في إيطاليا صيف 2023، وأثار موجة بلبلة في البلاد، ما أدى إلى إقالتها واحالتها إلى التحقيق.

وكانت المنقوش أكدت في مقابلة تلفزيونية أمس أنها قابلت وزير خارجية إسرائيل بعلم الدبيبة.

كما أوضحت أن اللقاء كان من المفترض أن يبقى سرياً لأسباب أمنية، كاشفة أنها عادت إلى طرابلس وأحاطت الدبيبة بما قاله الإسرائيليون.

كذلك أشارت إلى أنه حين تسرب خبر اللقاء طلبت من رئيس الحكومة التوضيح للناس لكنه رفض. ولفتت إلى أنها أحيلت إلى التحقيق منذ أغسطس 2023 لكن أحداً لم يستدعها حتى اليوم. وقالت: "الغامض أن الحكومة لم تحقق معي ولكن طلبوا مني مغادرة ليبيا".

يذكر أن المنقوش كانت غادرت البلاد في ذلك الوقت بعد تفجر قصة هذا اللقاء، وسافرت إلى تركيا.

في حين اعتبر الدبيبة حينها بعد إقالتها، أنها تحملت نتيجة "خطأ ارتكبته".