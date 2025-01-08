إيلاف من نيويورك: من المتوقع أن يصبح كايل جوردي، المتبرع الأكثر شهرة بالحيوانات المنوية في العالم، أباً لـ100 طفل في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية 2025- لكنه يقول إنه"في البداية فقط".

وتابع :"أشعر بالسعادة لكوني أبًا للعديد من الأطفال، لقد ساعدت الكثير من النساء على الحمل في جميع أنحاء العالم، وهو أمر يعتبره معظم الناس أمرًا لا يصدق".

وأضاف :"ساعدت كل هؤلاء النساء في تكوين أسر عندما اعتقدن أن هذا لن يكون ممكنًا"

حتى الآن، تمكن جوردي الذي يعيش في لوس أنجلوس من إنجاب 87 طفلاً من خلال حملته الخاصة بالتلقيح الاصطناعي.

وفي الأول من كانون الثاني (يناير)، تلقى خبراً مفاده أن عدد أطفاله سيتجاوز 100 طفل هذا العام (2025)، مما يجعله واحدًا من أربعة أشخاص حققوا هذا الرقم في عدد الأبناء (البيولوجيون) ويقال إن 13 ابنا (العدد المتبقي للوصول إلى 100 طفل) سوف يولدون في السويد والنرويج وإنكلترا واسكتلندا.

يريد تجاوز مؤسس تطبيق تلغرام

وقال جوردي الذي يبلغ أكبر أبناءه 10 أعوام: "لقد بدأت للتو، وما زال أمامي طريق طويل قبل أن أتمكن من تحقيق تأثير كبير على إجمالي سكان العالم".

وكشف عن إنه يخطط لتجاوز مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف، الذي يقال إنه لديه ما لا يقل عن 100 طفل بيولوجي، وقال جوردي إنه ليس لديه "عدد محدد من الأطفال" في ذهنه، لكنه تعهد "بمواصلة إنجاب الأطفال".

يقوم جوردي حاليًا بجولة عالمية للتبرع بالحيوانات المنوية حتى عام 2025، حيث يأمل خلالها أن يفعل ذلك في اليابان وأيرلندا وكوريا.

وعن ذلك قال :"لم أتمكن من الوصول إلى تلك البلدان للتبرع بشكل خاص حتى الآن، ولكنمن يدري؟ ربما أنجب طفلاً في كل بلد بحلول عام 2026".

على الرغم من كل ذلك، إلا أن جوردي لا يزال غير محظوظ في الحب الحقيقي والعلاقات الواقعية، ويلقي باللوم في ذلك على هوايته.

ويقول :"على الرغم من أنني تعاملت مع عدد قليل من النساء المهتمات بعلاقة، إلا أن الأمر لم يؤدي إلى أي شيء أبدًا".

كان لديه على وجه الخصوص علاقة مع أنيكا فيليب، 39 عامًا، والتي التقى بها في برنامج "90 Day Fiancé"، لكنهما انفصلا بعد 8 أشهر.

كايل جوردي وأنيكا فيليبس.. علاقة استمرت 8 أشهر فقط