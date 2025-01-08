إيلاف من لندن: أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، في بيان صدر يوم الأربعاء، عن إطلاق سراح الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا التي كانت محتجزة في أحد السجون الإيرانية. وجاء في البيان أن سالا حالياً على متن الطائرة في طريقها إلى العاصمة الإيطالية روما.

وذكر مكتب ميلوني أن "إيران أفرجت عن الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلتها في أحد السجون وهي الآن على متن طائرة في الطريق إلى إيطاليا".

اعتقال سالا أثار اهتماماً دبلوماسياً مكثفاً من الجانب الإيطالي، حيث كانت الصحفية قد أوقفت في طهران بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أثناء تأديتها عملها الصحفي بموجب تأشيرة صحفية رسمية.

وفي هذا السياق، بادرت وزارة الخارجية الإيطالية، في الثاني من كانون الثاني (يناير)، باستدعاء السفير الإيراني لدى روما، حيث طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سالا.

وأعربت الوزارة في بيانها عن قلقها العميق حيال هذا الاعتقال، مشددة على أهمية احترام حقوق سالا الإنسانية وضمان معاملتها بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.

وقالت إيران يوم الإثنين إن سالا اعتقلت لاتهامها "بانتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية". ولم تذكر مزيداً من المعلومات.

واعتقلت سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني، وهو رجل أعمال إيراني، في مطار مالبينسا في ميلانو بناء على مذكرة أميركية تتهمه بتوريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إنها استخدمت في هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن عام 2023.

ونفت إيران ضلوعها في الهجوم.

وعابديني حالياً في السجن، ومن المقرر أن تحسم المحكمة هذا الشهر ما إذا كانت ستفرض عليه الإقامة الجبرية في الوقت الذي ينظر فيه القضاة في طلب التسليم الأميركي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عشرات الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة، معظمهم بناء على اتهامات تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات لحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى باستخدام مثل هذه الاعتقالات. وتنفي إيران ذلك.