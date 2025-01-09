أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الخميس، أن 70 فلسطينياً قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما نقلت فرانس برس.

وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما أضافت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 46,006 شهيداً و109,378 مصاباً" منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل.

ونقل مراسل بي بي سي عن مصادر طبية فلسطينية قولها إن قرابة 15 شخصاً قتلوا في قصف إسرائيلي لعدد من المنازل المأهولة بالسكان فجر الخميس في محافظة شمال القطاع ووسطه.

ومن بين تلك الغارات، بحسب المصادر، قصف منزل في بلدة جباليا، أسفر عن مقتل 8 أشخاص، فضلاً عن قصف آخر استهدف منزلاً غربي مخيم دير البلح، أودى بحياة 5 أشخاص آخرين.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة، تؤوي نازحين، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقال شهود عيان إن أحياء في غربي مدينة غزة، شهدت غارات مكثفة طوال ساعات الليل وحتى صباح الخميس في المناطق الشمالية الغربية للقطاع (السودانية والمخابرات والكرامة)، وأكدوا سماع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات نسف لمنازل في منطقة النزلة شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني الفلسطيني في غزة مقتل طفل وجرح عدد كبير آخر من الأشخاص إثر استهداف منزل في مخيم النصيرات.

"نحن نعيش حالة خطرة تشبه ما قبل الموت في قطاع غزة"

EPA-EFE/REX/Shutterstock منزل مدمر بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم دير البلح، وسط قطاع غزة، 9 يناير/كانون الثاني 2025.

قال دكتور مروان شفيق الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، لـبي بي سي "نحن نعيش حالة خطرة تشبه ما قبل الموت في داخل قطاع غزة".

وبخصوص مستشفيات قطاع غزة، أضاف الهمص: "اعتمد الاحتلال الإسرائيلي سياسة تقطير دخول الوقود إلينا، والآن اعتمد طريقة أخرى هي محاربة المستشفيات عبر تغيير مسار شاحنات الوقود".

وأكمل: "نحذر كل العالم، إنه الآن سيكون لدينا حالات وفيات كثيرة بسبب عدم وجود الكهرباء، وانقطاع الكهرباء بسبب تعمد الاحتلال الإسرائيلي لمنع إدخال الوقود".

"تنقيط دخول الوقود"

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تحدث مدير عام مجمع ناصر الطبي في غزة، دكتور عاطف الحوت لـبي بي سي عن انخفاض منسوب الوقود اللازم لتشغيل المجمع في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقال: "نحن نتحدث عن أزمة وقود، كانت منذ بداية الحرب إلى الآن وهي أزمة مستمرة وإن كانت أزمة من فترة إلى فترة، بمعنى أن جيش الاحتلال يقوم بعملية تنقيط على مجمع ناصر الطبي بالوقود، ما يتم إرساله من الوقود يكفي لعدة أيام فقط، ثم نحتاج مرة أخرى إلى وقود، فالأزمة هذه متكررة منذ البداية".

ويشرح الحوت أن كمية من الوقود كانت تصل المجمع تكفي لمدة 4 أيام في كل مرة، لكن في الفترة الأخيرة لم يصل الوقود للمجمع. وأصبح مخزون الوقود الموجود غير كاف لأربع وعشرين ساعة.

وتابع: "وصلت كمية قليلة من السولار. هذه الكمية لا تكفي ليوم أو يومين بالحد الأقصى". موضحاً أنهم اضطروا لفصل الكهرباء عن كافة أقسام المجمع باستثناء قسم العناية المركزة، وقسم العمليات، وقسم الحضانة، والاكتفاء بالإضاءة فقط في قسم الطوارئ.

مشاورات أمنية إسرائيلية

في التطورات السياسية، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مساء اليوم الخميس مشاورات أمنية مع كبار المسؤولين لبحث مجموعة من الملفات الإقليمية المهمة، أبرزها الملف الإيراني.

وتتزامن هذه المشاورات مع اجتماع مقرر في وقت لاحق الخميس، بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، في ظل التوتر المتصاعد بينهما، إثر خلافات تتعلق بتقرير مراقب الدولة بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة البولندية الخميس، أن الرئيس البولندي طلب من حكومة بلاده عدم اعتقال نتنياهو، في حال زار بولندا لإحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز النازي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. كما أصدرت مذكرة اعتقال منفصلة بحق القيادي في حماس محمد الضيف.