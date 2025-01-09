إيلاف من بيروت: ربما يكون ملحم خلف هو البرلماني الوحيد في التاريخ الذي التزم نصاً وفعلاً بالنص الذي يقول "الانعقاد الدائم إلى حين انتخاب رئيس"، فألزم نفسه بعدم مغادرة مقر البرلمان اللبناني على مدار عامين، وتحديداً 722 يوماً منذ بداية فكرة انتخاب رئيس للبنان، حتى حدث ذلك اليوم الخميس، بانتخاب جوزيف عون رئيساً.

اعتصم ملحم خلف داخل مجلس النواب منذ نهاية ولاية الرئيس اللبناني السابق ، وهو اليوم الخميس يهم بمغادرة القاعة العامة للمجلس بعد مكوثه فيها 722 يومًا، التزامًا منه بنص الدستور الذي يطلب من المجلس الانعقاد الدائم إلى حين انتخاب رئيس.

النوم في المجلس أيضاً

لم يكتف بعقد الجلسات نهارًا، بل أصر على عدم مغادرة المجلس والنوم يوميا على في مكتبه إلى حين انتخاب رئيس جديد للبنان.

ووفقاً لمصادر لبنانية، يجهز خلف أغراضه استعدادًا لمغادرة المجلس بعد انتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، حيث شوهد يلتقط صورًا تذكارية لصندوق الاقتراع والاستعدادات في المجلس، استعدادًا منه لينام لأول مرة في منزله بعد عامين على اعتصام منفرد نفذه احتجاجًا على حالة الفراغ السياسي بلبنان.

وقال النائب ملحم خلف :"حفاظا على الجمهورية وتمسكا بالديمقراطية ادعوكم دعوة صادقة الى عدم خرق الدستور وأن نذهب في انطلاقة الى دولة الحق والقانون"

