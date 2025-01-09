إيلاف من واشنطن: فاجأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الشارع الأميركي، بإقباله على مصافحة نائبه السابق مايك بنس، ومزاحه مع الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، الخميس، خلال مراسم جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

وأثناء دخول ترامب للصف الثاني من المقاعد في الكاتدرائية، خلال الجنازة، وقف بنس وتصافح الرجلان.

ويعتبر هذا اللقاء العلني الأول بين ترامب وبنس، منذ 4 سنوات، منذ أن "انقلب" بنس على ترامب، وهاجمه، بسبب فوضى انتخابات 2020.

وجلس ترامب بجانب أوباما في الكنيسة، وشوهدا وهما يتحدثان مع بعضهم البعض ويبتسمون في محادثة مطولة، قبل أن يضحك أوباما على كلمات مازحة من ترامب.

وبدا ترامب وهو في حديث لطيف مع أوباما، وقال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي إنهما ظهرا "كأصدقاء قدامى".

وبدأت رسميا مراسم جنازة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، قبل أيام، في مدينة أميركوس بولاية جورجيا، حيث بدأت حياة الرئيس الأميركي الـ39 قبل أكثر من 100 عام.

وتوفي كارتر في منزله بمدينة بلينز في 29 ديسمبر عن عمر يناهز 100 عام.