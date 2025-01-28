إيلاف من الرباط : بحث وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو مساء الاثنين مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب في تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وقالت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية إن الوزيرين تطرقا خلال مكالمة هاتفية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، ودور المغرب القيادي في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

وذكرت بروس أن الطرفين أكدا التزامهما بالتعاون المكثف لتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة وإنهاء النزاعات، بما في ذلك البناء على اتفاقيات أبراهام. كما شدد وزير الخارجية ووزير الخارجية المغربي على أهمية توسيع التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بما يعود بالفائدة على الأميركيين والمغاربة.