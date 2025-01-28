إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة العمالية البريطانية عن دعم جديد مقداره 17 مليون جنيه إسترليني كتمويل للأمم المتحدة وشركاء آخرين للمساعدات الطبية وإعادة بناء "البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة" في غزة.

والقرار الذي أعلنته وزيرة التنمية آنيليز دودز في مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، يرفع دعم المملكة المتحدة هذا العام المالي إلى 129 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الوزيرة تدلي ببيان حول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والوضع الإنساني في غزة. وصفت السيدة دودز الاتفاق بأنه "هش"، لكنه يجلب "أملاً مطلوباً بشدة" على الجانبين. كما أشارت إلى أن هذا الاتفاق هو "ما كانت حكومة حزب العمال تضغط من أجله".

المساعدات الدولية

بالانتقال إلى تقريرها حول المساعدات الدولية، قالت وزيرة التنمية البريطانية أمام مجلس العموم إن "المدنيين في غزة تحملوا معاناة تتحدى التصديق"، ولكن منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فتحت إسرائيل "آليات لزيادة المساعدات"، مع "تدفق الشاحنات".

كما اشادت الوزيرة بقرار الحكومة (المثير للجدل إلى حد ما) بإلغاء تعليق التمويل للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي تتهمها إسرائيل بالتسلل إليها من قبل حماس)، فضلاً عن العمل مع الشركاء لتقديم المساعدات الطبية.

موقف حزب المحافظين

وإذ ذاك، تساءل حزب المحافظين المعارض على لسان وزيرة خارجية الظل بريتي باتيل عن تسلل حماس إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا )، حيث تقول إن الحركة "لن يكون لها دور" في المستقبل

وجاء تساؤل باتيل ردا على إعلان وزير التنمية بشأن المزيد من المساعدات البريطانية لغزة.

واشادت وزيرة خارجية الظل "بعائلات جميع الرهائن [الإسرائيليين] لحملاتهم الدؤوبة لتأمين إطلاق سراح أحبائهم"، مضيفة: "لم يكن ينبغي لهم أبدًا أن يمروا بهذا الكابوس الذي لا يمكن تصوره".

وقالت إن نبأ مقتل ثمانية رهائن على يد حماس سيكون "خبرًا مدمرًا لأسر الرهائن الذين ما زالوا يواجهون حالة من عدم اليقين التي لا تطاق في الأيام والأسابيع المقبلة".

وعلى نطاق أوسع، تقول السيدة بريتي إن المحافظين يريدون أن يستمر وقف إطلاق النار وأن يتم إطلاق سراح "كل رهينة".

ولكن فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة، طلبت وزيرة الخارجية في حكومة الظل من وزير التنمية تفصيلاً لـ "حجم ونوع المساعدات التي ترسلها المملكة المتحدة، والتأثير وكيف سيتم قياس ذلك".

كما طلبت توضيحًا بشأن ما إذا كان مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني من تمويل المساعدات المعلن عنه اليوم هو أموال جديدة، أو ما إذا كان جزءًا من حزمة تم الإعلان عنها سابقًا، وأي الوكالات ستدعمها.

أونروا وحماس

وفيما يتعلق بالأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين - التي تتهمها إسرائيل باختراق حماس لها)، تقول السيدة بريتي: "بينما لا يمكن لأحد أن يشكك في حجم شبكة توزيعها، لا يمكننا تجاهل المشاكل داخل المنظمة، وليس من مصلحة أحد أن يتظاهر فقط بأنها لم تحدث".

وقالت وزيرة خارجية الظل إن الوكالة، في الواقع، تعرضت للاختراق من قبل حماس، وتشير إلى المزاعم بأن بعض موظفيها كانوا متورطين في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

ولهذه الغاية، سألت وزيرة خارجية الظل كيف تشرف الحكومة البريطانية على وعود الأونروا بالإصلاح، وما إذا كان من الممكن تقديم الأدلة على ذلك إلى أعضاء البرلمان.

وقالت: ما هي التدابير المعمول بها لضمان وصول كل قرش من أموال دافعي الضرائب البريطانيين إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وعدم إساءة استخدامها من قبل حماس؟" كما سألت أبضا عن الدور الذي تراه المملكة المتحدة تلعبه في إعادة بناء غزة.

رد وزيرة التنمية

وردًا على ذلك، قالت وزيرة التنمية آنيليز دودز إن الحكومة واثقة من أن المساعدات البريطانية ستصل إلى حيث الحاجة إليها، وأن 17 مليون جنيه إسترليني من تمويل المساعدات المعلن عنه اليوم هي من احتياطي تمويل الأزمة.

وفيما يتعلق بالأونروا، أكدت الوزيرة أن إصلاح المنظمة كان شرطًا لاستعادة التمويل، وأصرت على "التزام" الحكومة بضمان حدوث ذلك.وعن خطة حكم غزة في المستقبل، قالت الوزيرة: "موقف حكومة المملكة المتحدة هو أنه لن يكون هناك دور لحماس".