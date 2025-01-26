إيلاف من القدس: رفض الاعلام العبري كل ما تردد عن تعامل حماس مع الأسيرات الإسرائيليات، والرهائن بشكل عام بطريقة إنسانية، وقال تقرير نشره موقع "N12" إن حماس غيرت مظهر وحالة الأسيرات قبل إطلاق سراحهن.

وجاء في التقرير :"رغم أن حماس كادت تتعمد تجويع الأسيرات الإسرائيليات، إلا أنها استخدمت تقنيات خاصة لجعلهن أكثر صحة وحيوية قبل إطلاق سراحهن"

وبحسب تقرير الموقع الإسرائيلي، فقد نفذت حماس عملية "تأهيل متسارعة" للرهائن الإسرائيليين قبل إطلاق سراحهم. وبحسب التقارير، تقدم حماس للأسيرات طعامًا مغذيًا ومنشطات قبل وقت قصير من إطلاق سراحهن لخلق انطباع بأنهن تلقين معاملة جيدة أثناء الأسر.

وتابع التقرير :"قد ظهرت هذه الممارسة إلى العلن في ظل إطلاق سراح الرهائن على مراحل، ووفقاً للتقرير، تحرص حماس على أن يظهر الرهائن في حالة جيدة وحيوية عند عودتهم إلى إسرائيل. ومع ذلك، فإن شهادات النساء المحررات مؤخراً ترسم صورة مختلفة تماماً لأسرهن".

تفاصيل الأسر

وقالت الأسيرات المفرج عنهن للسلطات الإسرائيلية، بحسب موقع N12، إن مياه البحر كانت مشروباً لهن، ويأكلن الخبز والأرز فقط. وكشفت أخريات عن احتجازهن في ظروف قاسية، بما في ذلك الأنفاق والأقفاص تحت الأرض.

وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن التدابير التي اتخذت قبل الإفراج عن الأسيرات تشكل جزءاً من جهود حماس للتأثير على التصور العام لمعاملتها للرهائن.

تم إطلاق سراح أربع أسيرات من قبضة حماس يوم السبت، وهن كارينا أرييف، ليري الباغ، دانييلا جلبوع، ونعمة ليفي. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق سراح إميلي داماري، ورومي جونين، ودورون شتاينبريشر من مستشفى شيبا بعد أسبوع من الفحوصات الطبية.