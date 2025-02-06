إيلاف من لندن: وصل اللورد ماندلسون، الذي كان أثار تعيينه جدلا بين سيقبله الرئيس الأميركي ترامب أو يرفضه إلى واشنطن العاصمة لتولي منصبه كسفير بريطاني لدى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ ماندلسون عمله يوم الاثنين، حيث تأمل الحكومة البريطانية في بناء الجسور مع إدارة ترامب وإعفاء السلع البريطانية من الرسوم الجمركية العالمية التي هدد الرئيس الجديد بفرضها.

واجه ماندلسون، الذي حصل على لقب أمير الظلام أثناء عمله وزيراً في عهد بلير، رحلة مضطربة إلى تعيينه، حيث أفادت التقارير في البداية أن إدارة ترامب كانت تفكر في عدم منح الموافقة.

ونأى اللورد ماندلسون بنفسه عن التعليقات السابقة التي أدلى بها عن الرئيس الأميركي، بما في ذلك أنه "خطر على العالم" و"أقل بقليل من القومي الأبيض والعنصري".

وقال ماندلسون إن تعليقاته السابقة كانت "طفولية وخاطئة". وقال ماندلسون: "في عام 2019، كنت غاضبًا بعض الشيء".

وأشاد بترامب باعتباره شخصًا "لطيفًا" و"عادل التفكير" يمكن أن يصبح "أحد أكثر الرؤساء الأمريكيين أهمية الذين عرفتهم في حياتي البالغة" في مقابلة مع (فوكس نيوز).يشار إلى أن ماندلسون كان صنع اسمه كواحد من أوائل خبراء العلاقات العامة في المملكة المتحدة، ويُنسب إليه الفضل في المساعدة في جلب حزب العمال الجديد إلى السلطة.