إيلاف من بيروت: اجتمع الرئيس اللبناني، جوزيف عون، مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الرئيس المكلف نواف سلام في قصر بعبدا اليوم (الخميس).

ووفق وسائل إعلام لبنانية، غادر بري القصر من الباب الخلفي بعد نحو ساعتين؛ حيث أفيد بأن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس.

وبحسب وكالة الأنباء "المركزية"، فإن عون يتولى معالجة إشكالية الوزير الشيعي الخامس الذي يصر بري على أن يكون له رأي في تسميته.

وكانت آمال اللبنانيين بتأليف سريع للحكومة اللبنانية الجديدة قد تراجعت، وأكد سلام أنه يعمل على تشكيل حكومة إصلاح، مؤكداً أنه "لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال"، وذلك وسط مفاوضات شاقة انتهت إلى مسودة حكومية عرضها على الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى زيارته القصر الرئاسي، مساء الأربعاء.

