إيلاف من لندن: حذر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد "تقسيم" أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في النرويج، بعد توقيع اتفاقية دفاعية، قال وزير الدفاع البريطاني إن القارة "تعزز الأمن"، حيث انضمت السويد وفنلندا إلى التحالف العسكري منذ بدء الغزو الروسي.

وأضاف: "لقد أدركنا في المناقشات التي ترأستها في وقت سابق من هذا الأسبوع في حلف شمال الأطلسي أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد، وسوف نفعل ذلك".

وعندما سُئل عن تعليقات دونالد ترامب - التي وصف فيها فولوديمير زيلينسكي بأنه "دكتاتور" ودعا إلى انتخابات - قال هيلي إنه رأى "التزام الرئيس الأوكراني تجاه بلاده".

وأضاف: "كان هذا رجلاً عالقًا في بلاده، وقاد بلاده، وما زال يفعل ذلك".

زعيم منتخب

وقال هيلي: "لقد انتُخب الناس زيلينسكي. إنه الزعيم المنتخب لأوكرانيا، وقد فعل ما فعله ونستون تشرشل في بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث أوقف الانتخابات أثناء الحرب".

وأضاف: "ومهمتنا هي الوقوف إلى جانب الأوكرانيين ودعمهم في نضالهم. وإذا اختاروا التحدث، فادعموهم في المفاوضات أيضًا".

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ربيع عام 2024، لكن القانون الأوكراني يحظر الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أثناء حالة الأحكام العرفية.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيلينسكي بأنه "دكتاتور"، قائلاً إنه بسبب هذا، لم يتم انتخابه ديمقراطيًا.

اتفاقية دفاعية

وإذ ذاك، بدأت المملكة المتحدة والنرويج مفاوضات بشأن اتفاقية دفاع جديدة تهدف إلى مكافحة التهديد من روسيا، حسبما قال وزير الدفاع جون هالي ونظيره النرويجي توري ساندفيك.

وقال الوزيران في مؤتمر صحفي إن اتفاقية الدفاع البريطانية النرويجية الجديدة ستشهد تعاونًا أوثق بين صناعات الدفاع في البلدين وقواتهما المسلحة.

وقال هيلي: "إن بدء العمل على اتفاقية دفاعية جديدة عميقة وطموحة مع النرويج يظهر وعد المملكة المتحدة بتكثيف الجهود في مجال الأمن الأوروبي".

وقال إن النرويج "تظل واحدة من أهم حلفاء المملكة المتحدة" وأن الشراكة الدفاعية من شأنها أن تجعل الدولتين "أقرب من أي وقت مضى".