إيلاف من دمشق: ألقت قوات الأمن السورية، الخميس، القبض على رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا وفقا لمصادر رسمية.

وقال مصدر بإدارة الأمن العام بسوريا لوكالة "سانا" إنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا."

وقال المصدر إن حويجة متهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال جنبلاط.

وتطارد قوات الأمن منذ سقوط الأسد في 8 ديسمبر ضباطا ومسلحين موالين للنظام السابق.

وخاضت هذه القوات، الخميس، اشتباكات في ريف اللاذقية، مع مجموعات مسلحة تابعة لسهيل الحسن، العقيد السابق في الجيش السوري خلال حقبة الأسد والذي كان يلقى تأييدا كبيرا في أوساط الموالين للأسد ويعد من أبرز قادته العسكريين.

وبدأ التوتر في بلدة بيت عانا، مسقط رأس الحسن، بعد منع مجموعة من الأهالي بالقوة قوات الأمن من توقيف مطلوب بتهمة تجارة السلاح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت قوات الأمن إثر ذلك حملة أمنية في المنطقة، تخللها اشتباكات مع مسلحين، قال المرصد إنه لم يتمكن من تحديد هويتهم أو الجهة التي يتبعون لها.