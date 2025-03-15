إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني، إلى "إسكات البنادق" كما وجه الدعوة لاجتماع الجيوش الغربية الخميس المقبل، على وقع تداعيات وقف اطلاق النار في أوكرانيا.

واستضاف السير كير ستارمر، قمة افتراضية لحلفاء أوكرانيا لمناقشة الضمانات الأمنية المستقبلية في حال التوصل إلى اتفاق سلام، لحشد الدعم لفكرة "تحالف الراغبين" التي طرحها هو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح أن التخطيط لهذه الترتيبات ينتقل الآن إلى "مرحلة تنفيذية"، حيث من المقرر أن يجتمع القادة العسكريون في المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وشارك في الاجتماع، وفقًا لداونينغ ستريت، ممثلون عن 26 دولة، بمن فيهم الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت مصادر مكتب رئيس الوزراء أن الهدف من القمة هو أن تُقنع أوروبا الولايات المتحدة "بضمان أمن أوكرانيا في المستقبل".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد بوتين شروطًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن زيلينسكي وصف رده بأنه "متلاعب".

مؤتمر صحفي

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال رئيس الوزراء إالبريطاني "أثبت الرئيس زيلينسكي مجدداً، وبلا أدنى شك، أن أوكرانيا هي طرف السلام، لكن بوتين يحاول المماطلة، قائلاً إنه لا بد من إجراء دراسة دقيقة قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار."

واضاف: لكن العالم بحاجة إلى التحرك. رسالتي واضحة جدًا، على بوتين الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لذا حان الوقت، فلتصمت المدافع، ولتتوقف الهجمات البربرية على أوكرانيا نهائيًا،" تابع.

وقال السير كير إن "شهية روسيا للصراع والفوضى تُقوّض أمننا في المملكة المتحدة".

ودعا مجددًا إلى سلام دائم، "مدعوم بترتيبات أمنية قوية من خلال تحالفنا من الراغبين". مؤكدا: "لن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر تحرك بوتين".

واختتم ستارمر كلمته الافتتاحية بالقول إن الجيوش الأوروبية ستجتمع يوم الخميس مع انتقال المناقشات إلى مرحلة العمليات.