صرح مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لبي بي سي بأن غارة جوية إسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة أسفرت عن مقتل قيادي بارز في الحركة ومساعد له مساء الأحد.

قُتل إسماعيل برهوم، مسؤول الشؤون المالية في الحركة، في الغارة على مستشفى ناصر، المنشأة الطبية الرئيسية في خان يونس.

وأضاف المسؤول أنه كان يتلقى العلاج في المستشفى بعد إصابته في غارة جوية قبل أربعة أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه عنصرًا بارزًا في حماس كان يعمل داخل مجمع المستشفى بعد "عملية جمع معلومات استخباراتية مكثفة"، مؤكدًا استخدام "ذخائر دقيقة" لتخفيف الضرر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إصابة "العديد من الأشخاص الآخرين"، بمن فيهم طواقم طبية.

وأكدت الوزارة إخلاء قسم في المستشفى بعد تدمير جزء كبير منه.

وأظهرت لقطات تحققت منها بي بي سي أشخاصاً يحاولون إخماد حريق بعد الغارة.

اتهمت إسرائيل حماس مراراً باستخدام المستشفيات كمخازن أسلحة ومراكز قيادة، وهو ما تنفيه الحركة.

وقال المسؤول لبي بي سي إن القيادي الآخر في حماس صلاح البردويل، قُتل في غارة جوية إسرائيلية منفصلة في خان يونس يوم الأحد.

Reuters جنازة عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل وزوجته، اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية على خيمتهما في خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 30 شخصاً على الأقل في خان يونس ورفح صباح الأحد، قبل قصف المستشفى مساء، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة.

استأنفت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة في 18 مارس/آذار، منهيةً بذلك وقف إطلاق نار دام قرابة شهرين.

وقُتل مئات الأشخاص في غارات جوية منذ ذلك الحين.

ألقت إسرائيل باللوم على حماس لرفضها اقتراحاً أمريكياً جديداً لتمديد الهدنة.

بدورها، اتهمت حماس إسرائيل بالتخلي عن الاتفاق الأصلي المتفق عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي قُتل فيه نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختُطف 251 آخرون.

ردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بهجوم عسكري على غزة للقضاء على حماس، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.