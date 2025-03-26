إيلاف من دمشق: نقل موقع "المونيتور" عن مصادره بنودا إضافية من المطالب الأمريكية المُقدمة للحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب المطالب التي نشرتها وكالة "رويترز" في وقت سابق.

وذكر الموقع أن الشروط الإضافية هي:

• عدم إقامة علاقات مع "حماس" أو الجهاد الإسلامي أو أي جماعات فلسطينية أخرى.

• أن تُصنف الحكومة السورية المؤقتة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

• دعم الحكومة السورية المؤقتة علنا مهمة القوات الأمريكية في القضاء على تنظيم "داعش".

• اعتراف الحكومة المؤقتة بحق الولايات المتحدة استهداف شخصية مصنفة (إرهابية) داخل سوريا.

• تحمّل الحكومة السورية المؤقتة مسؤولية المحتجزين في مخيم الهول.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة إلى سوريا في الاجتماع الخاص بين نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس، وشملت ما يلي:

• تدمير أي مخازن أسلحة كيماوية متبقية في سوريا.

• التعاون الكامل في مكافحة الإرهاب.

• عدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية في الإدارة السورية.

• تعيين منسق اتصال للتعاون مع الجهود الأمريكية في قضية الصحفي الأمريكي أوستن تايس المختفي في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.