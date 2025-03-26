إيلاف من القاهرة: ردت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية على مزاعم متداولة مؤخرا حول مد مصر لإسرائيل بمساعدات عسكرية.

وذكرت الهيئة في بيان، مساء الثلاثاء، أن "بعضا من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي دأبت على اختلاق ونشر الأكاذيب عن مصر منذ إسقاط شعبها العظيم حكم الجماعة الإرهابية، تداولت مؤخرا مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد دولة الاحتلال بمساعدات عسكرية".

وأوضحت الهيئة، أن "الوصول لهذا الدرك الأسفل من المزاعم يؤكد تفاقم حالة الانفصام المرضي عن الواقع والإدمان المزمن للكذب التي باتت مكونا أصليا وثابتا في هذه المواقع وتلك الوسائل".

وواصلت: "هذان الانفصام والإدمان هما اللذان يدفعان بها إلى العمى المؤقت أو الدائم عن رؤية المواقف المصرية الواضحة والثابتة من بدء العدوان الدامي على غزة، والتي لم تترك سبيلا واحدا لدعم الأشقاء الفلسطينيين فيها، إلا وسلكته بكافة إمكانياتها وبكل العلانية الصريحة التي تقتضيها النتائج الكارثية للعدوان على غزة".

وأضافت الهيئة أن "هذين الانفصام والإدمان هما اللذان غيبا حقيقة أن مصر هي التي أسست منذ بدء العدوان للرفض العربي والدولي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء من أرضهم بقطاع غزة، وهو ما جعلها موضعا لحملات عديدة من مسؤولي ووسائل إعلام دولة الاحتلال، سواء ضد مواقفها المبدئية أو على جيشها العظيم".

وأكدت أن "مصر التي قدم شعبها لأشقائه في غزة أكثر من 75% من المساعدات، والتي وضعت كل إمكانيتها الصحية لعلاج الجرحى والمرضى منهم، والتي تخوض منذ اليوم الأول للعدوان كل مشاق التفاوض من أجل وقفه، والساعية دوما لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي لم تتوقف لحظة عن السعي لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مصر هذه هي دولة الدفاع الكامل عن الحق والعدل والرفض الصارم للعدوان والاحتلال، وهي الأسس التي تمسكت بها - شعبا وقيادة - لثمانية عقود، دفعت خلالها كل الأثمان الغالية التي يتطلبها هذا الإصرار والثبات على المبادئ والمواقف الوطنية والقومية والأخلاقية".

وكانت تقارير قد زعمت مرور طائرات نقل عسكرية من الأجواء المصرية في سيناء إلى إسرائيل، قبل تجدد الحرب الإسرائيلية على غزة مؤخرا، ونشرت فيديو تظهر فيه طائرة عسكرية تعبر الأجواء فوق سلسلة من الجبال تقول إنها متجهة إلى إسرائيل.

وعادت بعض المنصات إلى الاعتذار، بعدما بادر نشطاء إلى التأكيد على أن الطائرة تابعة لبعثة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين المتمركزة في سيناء، والتي تقوم بدوريات بين شمال وجنوب الحدود بين مصر وإسرائيل بشكل دوري.