إيلاف من لندن: يُصرّح كلٌّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه بأن أميركا بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأمنها. يبدو هذا مُخادعًا، فلا توجد أساطيل معادية تُحيط بمنطقة القطب الشمالي مهما ادّعوا.

سيُثير حدثان هذا الأسبوع قلقًا بالغًا في غرينلاند وحلفائها في أوروبا. فمن الغرب، نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في طريقه، مُوفدًا من رئيس يتحدث علنًا عن ضمّ القطب الشمالي.

ومن الشرق، يُلقي الزعيم الروسي خطابًا يُلمّح فيه إلى تقسيم القطب الشمالي وثرواته المعدنية الهائلة مع أصدقاء موسكو الجدد في واشنطن.

في خطابٍ حظي بمتابعةٍ مُكثّفة، بدا أن فلاديمير بوتين أعطى الضوء الأخضر لخطط دونالد ترامب للاستيلاء على غرينلاند. وقال إنها "جادة"، و"لها جذور تاريخية عميقة".

تعاون مع أميركا

ذهب مسؤولو الكرملين إلى أبعد من ذلك، قائلين إن روسيا منفتحة على التعاون مع أميركا لاستغلال القطب الشمالي من خلال "استثمار مُشترك".

القطب الشمالي غنيمةٌ ضخمة. أصبحت ثروتها المعدنية الهائلة متاحة بشكل متزايد بفضل تغير المناخ.

روسيا في وضع جيد لاستغلالها، بقواعدها وموانئها المحيطة بالدائرة القطبية الشمالية.

مع ذلك، حذّر السيد بوتين من أن "دول الناتو بشكل عام تُصنّف بشكل متزايد أقصى الشمال كنقطة انطلاق لصراعات محتملة".

يبدو هذا بمثابة تحذير للدول الأوروبية للتراجع.

تحدٍّ آخر لأوروبا

يُشكّل خطر استغلال روسيا وأمريكا للقطب الشمالي بشكل مشترك في تقسيم للقوى العظمى تحديًا آخر لأوروبا في هذا النظام العالمي الجديد الذي يُسيطر عليه ترامب. وغرينلاند عالقة في المنتصف.

صرّح السيد ترامب بأنه يعتقد أن ضمّ أميركا لغرينلاند "سيحدث".

قال ذلك بلامبالاة عابرة أمام الأمين العام لحلف الناتو في البيت الأبيض، كما لو أن الاستيلاء على أراضي دولة عضو أخرى في الحلف أمر طبيعي تمامًا.

ومن المثير للدهشة أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، لم يُعارض الفكرة.

ويقول كل من الرئيس ترامب ونائبه إن أميركا بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن.

يبدو هذا مُخادعًا. لا توجد أساطيل معادية تحوم حول منطقة القطب الشمالي، مهما ادّعوا.

قاعدة عسكرية

إلى جانب ذلك، تمتلك أميركا بالفعل قاعدة عسكرية هناك، وقد تطلب بناء المزيد.

يقول السيد فانس أيضًا إن الدنمارك أهملت غرينلاند. في الواقع، تدعم الدنمارك الإقليم بما يصل إلى 480 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

في الواقع، ما تسعى إليه إدارة ترامب في غرينلاند هو ما يبدو أنها تسعى إليه في أوكرانيا: الثروة المعدنية.

عندما زرنا غرينلاند هذا الشهر، قال سكان غرينلاند لشبكة سكاي نيوز إن تهديدات السيد ترامب ليست أكثر من ابتزاز عصابات.

تهديد مُهدِّد يهدف إلى انتزاع مكاسب مادية.

لا يوجد لدى سكان غرينلاند أي رغبة في السيطرة الأميركية. ولا حماس لنائب الرئيس وزوجته.

أفادت التقارير أن المسؤولين الأميركيين كانوا يطرقون الأبواب هذا الأسبوع ليسألوا إن كان أي شخص يرغب في مقابلة السيدة الثانية لأميركا. لم يُجب أحد.

اضطر آل فانس إلى تقليص زيارتهم، وسيقتصرون الآن على زيارة القاعدة الأميركية في (بيتوفيك).

لكن يبدو أن إدارة ترامب عازمة، بطريقة أو بأخرى، على الاستحواذ على المزيد من الأراضي، وغرينلاند تبدو على رأس القائمة.

وربما أقنع بوتين رئيسها بأن من مصلحته مشاركة العالم مع روسيا، مهما كان ذلك يعني لحلفاء أميركا.

هذا تحدٍّ سيتعيّن عليهم مواجهته.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) على الرابط:

https://news.sky.com/story/threat-of-russia-and-america-exploiting-the-arctic-another-challenge-for-europe-13337160