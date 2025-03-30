أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مساء السبت تأليف حكومة جديدة من دون رئيس وزراء وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة واحدة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة في قصر الشعب بدمشق، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".

وأضاف "نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية وأؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معاً نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين".

وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام رئيس المرحلة الانتقالية خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.

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واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.

كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضاً من الشرع، وزيراً للداخلية.

والحكومة الجديدة أكثر شمولاً من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولاً عن تسيير الأعمال منذ إسقاط بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيراً للطاقة، وتضم على الأقل وزيراً درزياً وآخر كردياً ووزيراً علوياً.

كما كلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المعزول بشار الأسد، بحقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

حقيبة وزارية لرئيس الخوذ البيضاء

Reuters الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد خمس سنوات بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب

وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقاً، وزيراً للطوارئ والكوارث.

يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس/آذار، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.

كما يأتي بعد أعمال العنف الطائفية التي وقعت في أوائل مارس/آذار واستهدفت العلويين في منطقة الساحل غرب البلاد حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المعزول بشار الأسد.

وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد سقوط حكم بشار الأسد.

وبعد إعلانه رئيساً انتقالياً في يناير/كانون الثاني، صار الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد خمس سنوات بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب.

ومن المنتظر إجراء انتخابات على أساس دستور جديد عقب الفترة الانتقالية.

في الأثناء، يمنحه الإعلان الدستوري المؤقت صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم تنصيصه على احترام الفصل بين السلطات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع في 15 مارس/آذار "يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة".

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن "صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة".

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مهمة شاقة

لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا غير مستقرّة منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول، في أعقاب حرب استمرّت حوالى 14 عاما، اندلعت بعد قمع عنيف لاحتجاجات مناهضة للحكومة عام 2011.

وعلى إثر ذلك، حذرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا رعاياها من تزايد مخاطر وقوع هجمات خلال عيد الفطر في الأيام المقبلة.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة إنّ "وزارة الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين من تزايد خطر الهجمات خلال الاحتفال بعيد الفطر، والتي قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات السورية العامة في دمشق".

ونصحت واشنطن مواطنيها بعدم التوجّه إلى سوريا "بسبب المخاطر الكبيرة للإرهاب والاضطرابات المدنية والخطف واحتجاز الرهائن والصراع المسلّح والاعتقال التعسّفي"، وفق البيان.

وكانت السفارة قد أوقفت أنشطتها في سوريا في العام 2012.

وقال موظف في هيئة تابعة للأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته: "وصلت إلى موظفي منظمات دولية تعمل في سوريا رسائل بريدية تحذيرية من أماكن التجمعات (مع ضرورة) اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر خلال الأسبوع المقبل".

وتواجه السلطات الانتقالية في سوريا مهمة شاقة تتمثل في الحفاظ على الأمن في بلد متنوع إثنياً ودينياً.

وقالت وزارة الداخلية السورية السبت إن قواتها دهمت "أحد أوكار فلول النظام البائد في حي الوعر بحمص" في وسط البلاد، "كما عثرت على أسلحة ومتفجرات كانت مُعدَّة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة".

والشهر الماضي، أوقفت السلطات شخصاً يشتبه في أنه قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتهمة التخطيط لتفجير مزار شيعي قرب دمشق.

وكانت المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السورية الجديدة أنها أحبطت هجوماُ للتنظيم المتطرف.