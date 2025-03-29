إيلاف من القاهرة: قالت مصادر أمنية لرويترز يوم الخميس إن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل بشأن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار يشمل مرحلة انتقالية.

الحركة وافقت على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة تلقته قبل يومين من الوسيطين مصر وقطر. وقال خليل الحية في كلمة متلفزة: "قبل يومين تلقينا عرضاً من الوسطاء في مصر وقطر، وتعاملنا معه بإيجابية وقبلناه".

وقال الحية الذي يقود فريق حماس التفاوضي في المحادثات غير المباشرة التي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة التي اندلعت في تشرين الأول (أكتوبر) 2023: "نأمل ألا يعمل الاحتلال (الإسرائيلي) على تقويضها".

وقالت مصادر أمنية لرويترز يوم الخميس إن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل بشأن اقتراح جديد لوقف إطلاق النار يشمل مرحلة انتقالية.

خمسة رهائن يعودون إلى منازلهم أسبوعيا

وقالت المصادر إن الاقتراح يتضمن أن تفرج حماس عن خمسة من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم أسبوعيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أجرى سلسلة من المشاورات وفقا للمقترح الذي تلقاه من الوسطاء، وأن إسرائيل نقلت للوسطاء مقترحا مضادا بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

وسألت رويترز مكتب رئيس الوزراء عما إذا كان قد وافق أيضا على اقتراح وقف إطلاق النار، لكنه لم يرد على الفور.