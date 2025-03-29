إيلاف من الرباط: رفعت السلطات المغربية مستوى التأهب لمواجهة أسراب الجراد التي وصلت إلى بعض المناطق جنوب المملكة، مع تأكيد وزارة الداخلية أن الوضع لا يدعو للقلق، وأن التدابير الوقائية مستمرة لمنع أي تأثير محتمل على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا في الموضوع السبت، بعدما اجتاح الجراد مركز إغرم (وسط المغرب)، الواقع في قلب تافراوت بإقليم تزنيت. وأفادة وزارة الداخلية أن انتشار أسراب من الجراد يخضع لمتابعة من طرف السلطات المحلية بالاقليم، بهدف معرفة مدى تأثيره على النشاط الفلاحي وباقي المزروعات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق اجتياح أسراب من الجراد لبعض المناطق هناك لاسيما في الحقول .

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التقارير الدولية عن تحركات الجراد في منطقة الساحل الإفريقي وشمال غرب إفريقيا، مما استدعى استنفار الدول المعنية، من بينها المغرب، لتعزيز آليات المراقبة والتدخل المبكر. وقد عززت المصالح المختصة عمليات الاستطلاع والتتبع، مع تسخير الموارد اللوجستية والتقنية الضرورية لمنع انتشاره.

وأوصت السلطات الفلاحين والسكان المحليين بالإبلاغ عن أي تحركات جديدة للجراد، مؤكدة أن فرق المراقبة تواصل عمليات التتبع والتدخل عند الضرورة، في إطار استراتيجية استباقية لضمان استقرار الوضع البيئي والزراعي بالمملكة.