إيلاف من القاهرة: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انتهاء زيارته لمصر بعد ثلاثة أيام وصفها بـ"المؤثرة"، معربا عن تقديره للترحيب الحار والتعاون البناء بين البلدين.

وغرد ماكرون عبر حسابه على منصة "X":

"أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة، رأيت فيها نبض القلوب في ترحيبكم الكريم وقوة تعاوننا. في الدعم الذي نقدمه معا لأهالي غزة. في العريش، حيث يقاوم الأمل الألم. شكرا لكم. تحيا الصداقة بين شعبينا!"

أغادر مصر بعد ثلاثة أيام مؤثرة. رأيت فيها نبض القلوب. في ترحيبكم الكريم. في قوة تعاوننا. في الدعم الذي نقدمه معًا لأهالي غزة. في العريش، حيث يقاوم الأمل الألم. شكرًا لكم. تحيا الصداقة بين شعبينا! pic.twitter.com/BcxHmhCeAj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2025

وجاءت زيارة ماكرون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود الإنسانية لدعم القضية الفلسطينية، حيث زار مدينة العريش لمتابعة الجهود المشتركة في تقديم المساعدات لغزة. وأكد خلال زيارته التزام فرنسا بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، معربا عن أمله في استمرار التعاون المصري-الفرنسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والجهود الدولية لبحث الأوضاع في غزة وتعزيز الحلول الإنسانية والسياسية للأزمة.

