إيلاف من واشنطن: بعد ساعات من تحطم مروحية في نيوريوك، ووفاة 6 أشخاص الخميس، قال مسؤولون إن طائرة تقل ما لا يقل عن ستة أعضاء في مجلس النواب الأميركي اصطدمت بطائرة أخرى على الأرض في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن العاصمة الخميس.

وأكد أعضاء مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، النائب الديمقراطي عن نيويورك، ونيك لالوتا، النائب الجمهوري عن نيويورك، وجريس مينج، النائبة الديمقراطية عن نيويورك، وجوش جوتهايمر، النائب الديمقراطي عن جيرسي، على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأميركية التي وقع لها حادث في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا.

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🇺🇸 — BREAKING: Two American Airlines planes clipped wings on the tarmac at Reagan National Airport in Washington DC earlier.



Several US Congress members were on board. pic.twitter.com/wjpmwn9uNu — Shiri_Sabra (@sabra_the) April 10, 2025

وأكد اثنان من هؤلاء المشرعين أيضًا أن النائبين الأميركيين أدريانو إسبايلات وريتشي توريس، وكلاهما ديمقراطيان من نيويورك، كانا أيضًا على متن تلك الطائرة.

وقال ميكس إن إجمالي سبعة "أعضاء من الكونغرس كانوا على متن الطائرة إلى جانب العشرات من الركاب الآخرين المعنيين". ولم تتمكن شبكة إن بي سي نيوز من تحديد هوية الراكب السابع في الكونجرس الذي ذكره ميكس، ولم يستجب مكتبه للتعليق.

وقال الجمهوري لالوتا إنه كان من بين ستة أعضاء في مجلس النواب على متن الطائرة. وقال بيان صادر عن مكتبه إن "عضو الكونغرس ممتن للاستجابة السريعة والمهنية من قبل طاقم الطائرة، الذين أعطوا الأولوية لسلامة ورفاهية الجميع على متن الطائرة".

"بالإضافة إلى العديد من سكان نيويورك الذين كانوا على متن الطائرة، كان على متن الرحلة أيضًا النواب جريجوري ميكس، وجريس مينج، وجوش جوثيمر، وريتشي توريس، وأدريانو إسبايلات."

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة الطيران إن الطائرتين مرتبطتان بالخطوط الجوية الأميركية.

بيان الخطوط الجوية الأميركية

صرحت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لها: "اصطدمت رحلة أميركان إيجل رقم 5490، التابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز، على ممر مطار دي سي إيه برحلة أميركان إيجل رقم 4522، التابعة لشركة ريبابليك إيرلاينز". وأضافت: "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونعتذر لعملائنا عن التجربة التي تعرضوا لها". وقالت شركة الطيران إنه لم تقع إصابات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية وشركة الطيران إن الرحلة 5490 كانت من طراز بومباردييه سي آر جيه 900، متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وعلى متنها 76 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم.

وقال مسؤولون إن الرحلة 4522 كانت لطائرة إمبراير E175 متجهة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك وعلى متنها 67 مسافرا وأربعة من أفراد الطاقم.

قال غوتهايمر في بيان نُشر على موقع X : "أثناء انتظار الإقلاع على المدرج في مطار واشنطن الدولي، اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا. لحسن الحظ، الجميع بخير.

تذكير: تقليص الميزانيات مؤخراً من جانب الرئيس دونالد ترامب في إدارة الطيران الفيدرالية تُضعف سمائنا وتُضعف السلامة العامة".

"الخدمة في الكونغرس أتت بتجارب فريدة من نوعها... مثل تلك اللحظة، بينما كنا نهبط على مدرج مطار واشنطن الدولي، اصطدمت طائرة أخرى بجناحنا"، كتب على X. "نعود إلى البوابة، لكن لحسن الحظ الجميع بخير!

اصطدمت طائرة نفاثة من طراز أميركان إيجل وطائرة هليكوبتر عسكرية من طراز بلاك هوك في الجو فوق مطار واشنطن دولتشي أند غابانا في 29 كانون الثاني (يناير)، مما أسفر عن مقتل 67 شخصا كانوا على متن الطائرتين.