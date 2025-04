إيلاف من واشنطن: بعد ساعات من تحطم مروحية في نيوريوك، ووفاة 6 أشخاص الخميس، قال مسؤولون إن طائرة تقل ما لا يقل عن ستة أعضاء في مجلس النواب الأميركي اصطدمت بطائرة أخرى على الأرض في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن العاصمة الخميس.

وأكد أعضاء مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، النائب الديمقراطي عن نيويورك، ونيك لالوتا، النائب الجمهوري عن نيويورك، وجريس مينج، النائبة الديمقراطية عن نيويورك، وجوش جوتهايمر، النائب الديمقراطي عن جيرسي، على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الأميركية التي وقع لها حادث في حوالي الساعة 12:45 ظهرًا.

🚨🚨



🇺🇸 — BREAKING: Two American Airlines planes clipped wings on the tarmac at Reagan National Airport in Washington DC earlier.



Several US Congress members were on board. pic.twitter.com/wjpmwn9uNu