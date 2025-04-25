إيلاف من لندن: قال كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في إنكلترا وويلز الكاردينال فنسنت نيكولز إنه "أمر مخيف" ان يكون أحد المسؤولين عن اختيار بابا الفاتيكان القادم.

ستُقام جنازة البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس يوم السبت 26 أبريل/نيسان، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، وسيحضرها قادة العالم، بمن فيهم دونالد ترامب.

ويتواجد الكاردينال فنسنت نيكولز بين أربعة كرادلة بريطانيين في روما لحضور جنازة البابا يوم السبت.

وبعد الجنازة، وبعد تسعة أيام من الحداد، سيجتمع الكرادلة من جميع أنحاء العالم في كنيسة سيستين بالفاتيكان للإدلاء بأصواتهم، معلنين للعالم انتخاب بابا جديد.

ما يريده الله تاليا

وقال الكاردينال نيكولز لقناة (سكاي نيوز): "آمل ألا يدخل أحد هذا الاجتماع، كما هو الحال، بهدف وحيد هو الفوز. أعتقد أنه من المهم جدًا أن ندخل ونحن نرغب في الاستماع إلى بعضنا البعض... يجب أن يكون ذلك معًا، محاولين استشعار ما يريده الله تاليًا. ليس فقط للكنيسة."

وبتأثر، قال أيضًا إن الرسالة الأخيرة التي يود توجيهها للبابا فرانسيس هي "شكرًا لك".

وأوضح الكاردينال نيكولز أن الجنازة ستكون "بنفس الطقوس الكاثوليكية تمامًا كغيرها - ولكن على نطاق أوسع".

وفي خروج عن التقاليد، سيكون البابا فرنسيس أول بابا يُدفن خارج الفاتيكان منذ قرن، وسيُدفن في كنيسته المفضلة، كنيسة سانتا ماريا ماجوري في حي إسكويلينو بروما.

وسيُدفن أيضًا في نعش خشبي بسيط واحد، بدلًا من التوابيت الثلاثة التقليدية التي تُستخدم عادةً للبابوات.

سائق الشاحنة

وُلد الكاردينال فنسنت نيكولز في كروسبي قرب ليفربول، وكان يأمل أن يعمل سائق شاحنة في طفولته، ولكن في مراهقته، أفادت التقارير بأنه شعر برغبة في الانضمام إلى سلك الكهنوت أثناء مشاهدته مباريات نادي ليفربول لكرة القدم.

وبصفته كاردينالًا، يُعرف بقيادة جهود الكنيسة في مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، وقد نال عنها جائزة الأمم المتحدة للطريق إلى السلام.

وُجهت إليه انتقادات من لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال في المملكة المتحدة، التي قالت إنه "أظهر عدم فهم" لتأثير الاعتداء، و"وضع سمعة الكنيسة على ما يبدو في المقام الأول".

ردًا على النتائج، صرّح الكاردينال نيكولز سابقًا لشبكة سكاي نيوز بأنه "يشعر بالخجل مما حدث في سياق الكنيسة الكاثوليكية" ووعد بتحسين رد فعل الكنيسة.

وبدا أنه يستبعد نفسه من الترشح لمنصب البابا، إذ قال للصحفيين إنه "كبير في السن، وغير كفؤ".