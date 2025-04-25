إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على ثلاثة رجال لأكثر من 100 عام بتهمة التخطيط لقتل عضو في عصابة نفذت أكبر عملية سرقة أموال في بريطانيا.

وحكمت محكمة (أولد بيلي) الجنائية في لندن، اليوم الجمعة، على الأخوين لويس أهيرن (36 عامًا) وستيوارت أهيرن (46 عامًا) إلى جانب دانيال كيلي (46 عامًا).

وأُصيب بول ألين (46 عامًا) برصاصتين أثناء وقوفه في مطبخ منزله في وودفورد، شرق لندن، في 11 يوليو/تموز 2019. وهو كان عضوًا في عصابة سيكوريتاس التي سرقت 54 مليون جنيه إسترليني من مستودع نقدي في تونبريدج، بمقاطعة كينت، عام 2006.

وكان ألين يعيش في منزل كبير منفصل مستأجر مع شريكته وثلاثة أطفال صغار بعد إطلاق سراحه من عقوبة سجن لمدة 18 عامًا على خلفية عملية السرقة. أدى الهجوم على منزله إلى إصابته بالشلل التام من الصدر إلى الأسفل.

وأنكر لويس أهيرن، 36 عامًا، وستيوارت أهيرن، 46 عامًا، ودانيال كيلي، 46 عامًا، التآمر لقتل ألين، لكن أُدينوا الشهر الماضي عقب محاكمة في محكمة أولد بيلي.

وحُكم على كيلي بالسجن 36 عامًا وخمس سنوات إضافية تحت المراقبة، بينما سُجن لويس أهيرن 33 عامًا، وشقيقه ستيوارت أهيرن 30 عامًا.

لم يُفصِح الادعاء عن الدافع وراء مخطط القتل، مع أنهم وصفوا الضحية بأنه مجرم محترف "متطور".

وقال المحققون إن إطلاق النار قد يبدو "مؤامرة فيلم هوليوودي ضخم"، لكنهم أضافوا أنه في الواقع "جريمة مروعة" من "عصابات إجرامية منظمة متمرسة".

تصريحات القاضية

في تصريحاتها أثناء النطق بالحكم، قالت القاضية إنها تعتقد أن الثلاثة "كانوا مدفوعين بوعد بتحقيق مكاسب مالية". وقالت القاضية سارة وايتهاوس كيه سي: "لا أشك إطلاقًا في أن اتفاق قتل بول ألين هذا قد شمل أشخاصًا آخرين غيركم، وأنكم كنتم مدفوعين بوعدٍ بمكسبٍ مالي.

وقالت القاضية لمتهمين: إن مسؤولية كلٍّ منكم جسيمة. "كان الضرر الذي لحق بالضحية بالغ الخطورة - بل إنه لم يكن ليتجاوز قتله. إنه الآن مشلول ويعتمد على الآخرين في كل حاجة."

كان إطلاق النار أحدث جريمة في سلسلة طويلة من الجرائم. ففي اليوم السابق، استخدم كيلي ولويز أهيرن سيارة مستأجرة لتنفيذ عملية سطو في كينت، ودخلا المجمع السكني المسوّر متظاهرين بأنهما شرطيان.

وقبل شهر من ذلك، سرق الثلاثي تحفًا أثرية تعود إلى عهد أسرة مينغ بقيمة تزيد عن 3.5 مليون دولار (2.78 مليون جنيه إسترليني) من متحف فنون الشرق الأقصى في جنيف، والتي سُجن بسببها الأخوان أهيرن في سويسرا.

كما أن كيلي مطلوب في اليابان بتهمة السطو على متجر للمجوهرات في طوكيو عام 2015، حيث تعرض حارس الأمن لضربة في وجهه.