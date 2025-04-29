إيلاف من لندن: فاز حزب الليبراليين بزعامة مارك كارني في الانتخابات الكندية، متوّجًا عودةً قويةً غذّتها تهديدات دونالد ترامب بالضمّ والحرب التجارية.

بعد إغلاق صناديق الاقتراع، كان من المتوقع أن يفوز الليبراليون بمقاعد برلمانية أكبر من حزب المحافظين البالغ عددها 343 مقعدًا.

ومع ذلك، لم يتضح فورًا ما إذا كانوا سيفوزون بأغلبية مطلقة أم سيحتاجون إلى الاعتماد على حزب أو أكثر من الأحزاب الصغيرة لتشكيل حكومة وتمرير التشريعات.

خطاب النصر

وفي خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، قال السيد كارني: "الرئيس ترامب يحاول تحطيمنا حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا - وهذا لن يحدث أبدًا".

وأضاف: "سنرد بكل ما أوتينا من قوة للحصول على أفضل صفقة لكندا".

بدا أن الليبراليين يتجهون نحو هزيمة ساحقة حتى بدأ الرئيس الأميركي بمهاجمة اقتصاد كندا وتهديد سيادتها، مقترحًا أن تصبح الولاية رقم 51 في كندا.

وأثارت تصرفات السيد ترامب غضب الكنديين، وأججت موجة من القومية ساعدت الليبراليين على قلب موازين الانتخابات والفوز بولاية رابعة على التوالي.

وقال السيد كارني في خطاب فوزه: "تجاوزنا صدمة الخيانة الأميركية، لكن يجب ألا ننسى الدروس المستفادة".

حزب المحافظين

وسعى زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، إلى جعل الانتخابات استفتاءً على رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي تراجعت شعبيته مع نهاية عقده في السلطة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن.

وفي حين قال يوم الاثنين إن السيد ترامب "يجب أن يبتعد عن انتخاباتنا"، إلا أن بواليفير ردد أجزاءً رئيسية من خطاب الرئيس الأميركي - متعهدًا بأن يصبح "رئيس وزراء كندا المناهض للوعي".

ولكن في تطور مُهين لرجل كان يأمل أن يصبح رئيس وزراء كندا القادم، خسر زعيم حزب المحافظين مقعده البرلماني لصالح بروس فانجوي، المرشح الليبرالي الذي كان يُعتبر سابقًا ضعيف الحظ في مقاطعة كارلتون بأوتاوا.

يذكر أن السيد كارني كان تولى منصب رئيس الوزراء بعد استقالة السيد ترودو في وقت سابق من هذا العام.

سباق حاسم

بدا في البداية أن الانتخابات ستكون سباقًا حاسمًا للمحافظين المعارضين، الذين كانوا يتمتعون بتقدم بفارق كبير على الليبراليين قبل استقالة السيد ترودو، وأدى تدخل السيد ترامب إلى زيادة الدعم لحزب السيد كارني.

وقال السيد كارني بعد النتيجة: "أميركا تريد أرضنا ومياهنا ومواردنا. يجب أن ندرك حقيقة أن عالمنا قد تغير جذريًا".

ودعا السيد ترامب مرارًا وتكرارًا إلى أن تصبح كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين منذ انتخابه رئيسًا للمرة الثانية، وفرض رسومًا جمركية شاملة على كندا.

وتعهد السيد كارني باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه واشنطن بشأن رسومها الجمركية، وقال إن كندا ستحتاج إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.

وقال السيد كارني ليلة الانتخابات: "بإمكاننا أن نمنح أنفسنا أكثر بكثير مما يمكن للأمريكيين أن يأخذوه منا".

وأضاف: "ستكون الأيام والأشهر القادمة مليئة بالتحديات وستتطلب بعض التضحيات، لكننا سنشارك هذه التضحيات بدعم عمالنا وشركاتنا".

تهنئة بريطانية

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر السيد كارني على فوزه في الانتخابات، قائلاً: "المملكة المتحدة وكندا أقرب الحلفاء والشركاء والأصدقاء. بفضل قيادتكم وعلاقاتكم الشخصية مع المملكة المتحدة، أعلم أن العلاقة بين بلدينا ستستمر في النمو".

ويشار إلى أنه إذا لم يحصل حزب السيد كارني إلا على أقلية من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 343 مقعدًا، فسيضطر إلى التفاوض مع أحزاب أخرى للبقاء في السلطة.

ونادرًا ما تدوم مثل هذه الحكومات الأقلية لأكثر من عامين ونصف في كندا.

يذكر أن كارني شغل سابقًا منصب رئيس البنك المركزي الكندي، وأصبح لاحقًا أول شخص غير بريطاني يتولى منصب محافظ بنك إنكلترا.