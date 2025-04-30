إيلاف من لندن: سجل التقرير الجنائي السنوي لعام 2024 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن ارتفاعًا بنسبة 5.26% في عدد الجرائم مقارنة بعام 2023.

وكشف التقرير عن وقوع 23,982 جريمة خلال عام 2024، مقابل 22,784 جريمة في 2023، بزيادة بلغت 1,198 جريمة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية التي أوردها التقرير ، تقع جريمة كل 21 دقيقة و59 ثانية في الأردن، مقارنة بجريمة كل 23 دقيقة و4 ثوانٍ في العام السابق، مما يعكس تسارعًا في وتيرة الجرائم بمعدل دقيقة تقريبًا.

ويرجع خبراء أمنيون، حسب تقرير لموقع (رؤيا) هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها الضغوط الاقتصادية المتزايدة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025، وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، مما قد يدفع البعض لارتكاب جرائم مثل السرقة.

كما أشار البعض إلى تأثير الأزمات الإقليمية، مثل الوضع في سوريا، التي أدت إلى زيادة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود، وفقًا لتقارير سابقة.

تفاصيل الجرائم

وأبرز التقرير زيادة في الجرائم الواقعة على الإنسان والأموال والأخلاق العامة، إضافة إلى ارتفاع حاد في جرائم الأحداث بنسبة 14.22% لتصل إلى 2466 جريمة، وارتفاع جرائم المخدرات بنسبة 10.4%، حيث بلغت 25260 جريمة، مع تمركزها بشكل لافت في محافظات الجنوب والمناطق الحدودية كالعقبة والبادية الوسطى.



أما أكثر الجرائم شيوعًا فكانت السرقة، الاحتيال، والإيذاء البليغ، فيما سجلت بعض المناطق معدلات جريمة مرتفعة، أبرزها البادية الجنوبية (32 جريمة لكل 10 آلاف نسمة).



كما كشف التقرير أن جريمة تقع في الأردن كل 21 دقيقة و59 ثانية، مقارنة بجريمة كل 23 دقيقة في عام 2023، ما يعكس تسارعًا في وتيرة الجريمة ويتطلب تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية.



جرائم المخدرات والأحداث

وسُجلت 2466 جريمة ارتكبها أحداث خلال عام 2024، بزيادة بلغت 307 جرائم وبنسبة 14.22% عن العام السابق، ما يجعل هذا العام هو الخامس على التوالي الذي يشهد ارتفاعًا في جرائم الأحداث.

وشهدت جرائم المخدرات زيادة بنسبة 10.4%، حيث تم تسجيل 25260 جريمة في عام 2024 مقارنة بـ 22965 في عام 2023. وبلغت نسبة الزيادة خلال العامين الماضيين فقط 36%.



وارتفعت جرائم الاتجار بالمخدرات من 3739 جريمة عام 2020 إلى 7762 جريمة في 2024، وارتفع معدل جرائم المخدرات من 120 جريمة لكل 100 ألف مواطن عام 2015 إلى 220 جريمة في 2024.



وسجلت محافظة العقبة أعلى معدل بواقع 490 جريمة لكل 100 ألف مواطن، تلتها البادية الوسطى بـ 420، ثم معان بـ 340 جريمة، ما يؤكد تمركز هذه الجرائم في الجنوب والمناطق الحدودية.