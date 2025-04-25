أعلن الأردن، الأربعاء، حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.

ويأتي قرار الحظر بعد إعلان الحكومة القبض على 16 متهمين بضلوعهم في "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة". وفق ما أعلنت الحكومة، فيما بثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لبعض المتهمين يقولون فيها إنهم ينتسبون للجماعة.

وسلطت الأحداث الأخيرة الضوء على جهات ذات علاقة بالحركة الإسلامية في الأردن، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الإسلامي، وجمعية "جماعة الإخوان المسلمين"، فما الفرق بينهم؟

جماعة الإخوان المسلمين

Getty Images أعلام جماعة الإخوان المسلمين والأردن خلال مظاهرة في عمّان21 يونيو/حزيران 2019

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1946 بالتنسيق مع المرشد العام للتنظيم في مصر حسن البنا، وحصلت على ترخيص رسمي من رئاسة الوزراء الأردنية في حينه.

سبق ذلك تأسيس الجماعة في مصر في عشرينيات القرن الماضي، التي انتشرت لاحقاً في دول إسلامية عدة.

تصف الجماعة الأردنية نفسها بأنها "جماعة إسلامية دعوية وسطية النهج... تعمل على إشاعة روح الاعتدال في المجتمع ومواجهة التشدد والتطرف والغُلُو".

وتولي الجماعة في الأردن اهتماماً خاصاً بـ"القضية الفلسطينية"، الأمر الذي عرضها كثيراً للنقد وأثار مطالبات لدى البعض بضرورة أن "يركز خطاب الجماعة على الأولويات الوطنية بالدرجة الأولى"، وفق تعبير عدة محللين عبر وسائل الإعلام الرسمية.

تقول الجماعة إنها "تدعم القضايا العربية والإسلامية والإنسانية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل في التحرير وإنهاء الإحتلال التوسعي الذي يهدد الأردن ويستهدف الأمة".

وعن علاقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع جماعة الإخوان في الأردن، يقول رحيل الغرايبة رئيس المكتب السياسي السابق لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن خلال مقابلة سابقة مع بي بي سي، إن " التنسيق" بين الحركة والجماعة كان حاضراً في السابق، مستنداً لأن حماس "كانت جزءاً من تنظيم موحد للإخوان في بلاد الشام" وفق قوله، ويضيف "عندما نشأت حماس كفصيل فلسطيني مقاوم استقلت عن الإخوان في الإردن" وهو ما تبعه استقلالية " في القرار وفي إدارة" الشأن الفلسطيني، وفق قوله.

كانت الجماعة لعقود طويلة داعمة للسلطة في الأردن، وسمحت السلطات الأردنية للجماعة بالعمل وممارسة نشاطها في منتصف القرن الماضي خلال فترة تقييد عمل الأحزاب السياسية، فيما رفضت الجماعة ما يُعرف بأحداث "أيلول الأسود" عام 1970 بين القوات المسلحة الأردنية ومسلحين فلسطينيين في الأردن، و لاحقاً رفضت اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

وهذه هي الجماعة التي أعلن الأردن الأربعاء، حظر جميع أنشطتها وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.

Getty Images أردنيون يلوحون بأعلام الإخوان المسلمين ويحملون صورة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال مظاهرة في عمان ضد الإغلاق الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2007

ساءت العلاقة مع السلطات بعد احتجاجات "الربيع العربي" الذي بدأ عام 2011، وتلاه انتعاش للتيار الإسلامي في المنطقة العربية الذي تعرض لتضييق لسنوات طويلة في عدد من دول.

في عام 2020، قرر القضاء الأردني باعتبار الجماعة "منحلة حكماً" من تاريخ 1953 وذلك "لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون".

وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر عام 2016، وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر" مقار أخرى لها في محافظات مختلفة.

آنذاك، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس بعد القرار القضائي: "الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة".

وكانت السلطات الأردنية تغض النظر عن أنشطة الجماعة بعد الحل، وفقاً لما نقلت عدة وكالات إعلامية، فيما قالت وكالة رويترز إن "الأردن قاوم لسنوات طويلة الضغوط لحظر الجماعة" من دول عربية.

حزب جبهة العمل الإسلامي

يصف الحزب نفسه بأنه "حزب أردني معارض، وأكبر الأحزاب الأردنية وأكثرها قوة وتأثيراً".

تأسس الحزب في 1992، وعرّف عن نفسه بأنه "حزب أردني سياسي إسلامي مستقل ذو مرجعية إسلامية"، ومنذ ذلك الحين أصبح الحزب لاعباً أساسياً في الساحة السياسية في البلاد.

يضم حزب جبهة العمل الإسلامي أكثر من 820 عضواً مؤسساً، بالإضافة لمئات الأعضاء في جميع أنحاء الأردن، وفقاً لموقع الحزب الإلكتروني.

يُنظر للحزب على أنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وفق ما قاله مراد العضايلة المراقب العام الأخير للجماعة، عندما كان مسؤلاً في الحزب عام 2015 خلال لقاء تلفزيوني.

"في عام 1992 عندما نشأ قانون الأحزاب أدرك الإخوان... المسؤولية القانونية في العمل السياسي والحزبي … فأنشأوا ذراعاً سياسياً هو حزب جبهة العمل الإسلامي لهذه الجماعة"، يقول العضايلة الذي تولى أيضاً منصب الأمين العام للحزب.

وبعد قرارات حظر الجماعة ومداهمة السلطات مكاتب الحزب ومصادرة وثائق، يوم الأربعاء، قال الأمين العام الحالي وائل السقا إن الحزب "مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى ... وليس له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى".

واحتفظ الحزب الذي يعد أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي، بعد اعتبار حل الجماعة عام 2016.

ويحظى الحزب بدعم قوي في المدن، وخاصة في المناطق التي يغلب عليها المواطنون من أصل فلسطيني، وفق تحليل لوكالة رويترز.

ومع ذلك ازدادت شعبيته في مناطق العشائر في السنوات القليلة الماضية، بحسب الوكالة ذاتها.

وقاد حزب جبهة العمل الإسلامي عدداً من أكبر الاحتجاجات في المنطقة دعماً لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الحرب في غزة. ويقول معارضو الجماعة إن هذا ساعد في تعزيز شعبية حماس، كما نقلت عنهم وكالة رويترز.

قبل تأسيس الحزب حصل الإسلاميون في انتخابات عام 1989 على 22 مقعداً من أصل 80 في مجلس النواب، وترأس القيادي في الجماعة عبد اللطيف عربيات هذا البرلمان.

وفي 1993 حصل الحزب على 17 مقعداً، في البرلمان، لكنه قاطع الانتخابات النيابية في عام 1997.

وفي انتخابات عام 2003 حصل الحزب على 17 مقعداً برلمانياً، وفي 2007 حاز على 6 مقاعد فقط.

ثم قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على النظام الانتخابي الذي يمنح الناخب صوتاً واحداً لاختيار مرشح واحد ضمن دوائر يفوز بها أكثر من مرشح، وهو النظام الذي يُعمل به منذ التسعينيات، كان هذا الاحتجاج الرئيسي للحزب وفق بيانات رسمية صدرت عنه، إلى جانب اتهامات وجهها "بتزوير" الانتخابات وفق قوله.

وشارك حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ 16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم "كتلة الإصلاح".

وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي عشرة في انتخابات 2020.

وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في 2024، وحصل على 31 من 138 مقعداً في مجلس النواب.

ولا يبدو مصير النواب الممثلين للجبهة في البرلمان الحالي واضحاً.

"جمعية سياسية"

في 2013 حدث انقسام في الجماعة مع إنشاء "حزب المؤتمر الوطني (زمزم)" بمبادرة من أعضاء في الجماعة.

في 2015، وافقت الحكومة الأردنية على منح تيار منشق عن جماعة الإخوان المسلمين كان من أبرزهم المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، ترخيصاً للعمل كـ"جمعية سياسية"، التي أصبحت تعرف "بجمعية الإخوان المسلمين".

لاحقاً، قررت محكمة التمييز وهي محكمة عليا وقراراتها غير خاضعة للنقض أو الاستئناف، أن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 "ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً".

وتأزمت العلاقة منذ ذلك الحين بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطات، واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة.

ولا تتبع جمعية الإخوان المسلمين نهجاً معارضاً للحكومة، وتعد جمعية مرخصة لكنها ليست ممثلة في البرلمان.

وفي 2017 أسس المراقب العام السابق لجماعة الإخوان سالم فلاحات حزباً جديداً في الأردن اسمه "حزب الشراكة والإنقاذ"، والذي تعاملت معه الحكومة كحزب معارض وفق اتهامات من قيادات في الحزب قالوا خلالها إن الحكومة تمارس تضييقاً على عملهم، فيما قالت الحكومة إن الحزب كان يرتكب مخالفات لقانون الأحزاب المعمول به.