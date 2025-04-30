إيلاف من لندن: حُكم على البريطاني ريتشارد بوروز، المتحرش الجنسي المتسلسل بالأطفال، بالسجن 46 عامًا لارتكابه جرائم جنسية متعددة ضد فتيان صغار.

أمضى بوروز، البالغ من العمر 81 عامًا، وهو مدير مدرسة داخلية سابق وقائد كشافة، 27 عامًا هاربًا في تايلاند قبل إلقاء القبض عليه في مطار هيثرو العام الماضي.

قبل محاكمته، اعترف بوروز بـ 43 جريمة - بما في ذلك الاعتداء غير اللائق على فتيان، والتقاط صور غير لائقة للأطفال، وحيازة صور غير لائقة لهم، وأربع تهم تتعلق بحيازة وثائق هوية مزورة بقصد.

وأنكر بوروز 54 جريمة أخرى، أدانته بها هيئة المحلفين في محكمة تشيستر كراون الشهر الماضي.

وتشمل هذه الجرائم الاعتداء غير اللائق على فتيان، واللواط، ومحاولة اللواط، وفعل الفاحشة مع طفل.

مناصب قيادية

وذكرت المحكمة أن بوروز قد حصل على مناصب قيادية واعتدى بشكل منهجي على 24 فتى من الستينيات إلى منتصف التسعينيات.

كان يعمل مديرًا لمدرسة للأولاد المضطربين، ويصادق شبابًا آخرين عبر نوادي هواة اللاسلكي.

وكانت وُجهت التهمة إلى بوروز في البداية في مايو 1997، لكنه لم يحضر جلسة استماع في وقت لاحق من ذلك العام.

وظل على قائمة المطلوبين حتى طابقته الشرطة، باستخدام برنامج التعرف على الوجه، مع رجل يُدعى بيتر سميث. وقد انتحل بوروز هوية صديق له مصاب بمرض عضال للحصول على جواز سفر.

وصف بوروز "حياته في الجنة" في رسائل بريد إلكتروني عُثر عليها بعد اعتقاله، وكُتبت بعد فراره إلى تايلاند.

كلام القاضي

وقال القاضي ستيفن إيفرت لبوروز: "أنت رجل حقير. لقد دمرت حياةً لا تُحصى. لقد ارتكبت هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة لأنك مُفترس".

وأضاف القاضي: "لقد وضعت نفسك عمدًا بين جماعات ومجتمعات للتقرب منها، ولإغراء الأولاد الصغار والاعتداء عليهم جنسيًا."

وقال القاضي إنه "لا يشك" في أنه لن يعود إلى المملكة المتحدة أبدًا لو لم ينفد ماله ويُشخص بالسرطان. وأضاف: "لم أرَ أي ندم في سلوكك".

وكان أحد هؤلاء ضحاياه الأول، وكان عمره 14 عامًا آنذاك في أواخر الستينيات، ويبلغ الآن 71 عامًا.

وصرح لمراسل سكاي نيوز الرئيسي في شمال إنجلترا، جريج ميلام، بأنه يشعر وكأن حملًا ثقيلًا قد رُفع عنه بعد انتظار دام 57 عامًا لتحقيق العدالة.

وقال: "في الواقع، أشعر وكأن حملًا ثقيلًا قد رُفع عنه. نسمع هذا التعبير طوال حياتنا، لكنها المرة الأولى التي نشعر فيه به حقًا".

ووصف بوروز بأنه "مخلوق ماكر وخبيث".

وبعد صدور الحكم عليه، وصفته مفتشة المباحث إليانور أتكينسون بأنه "جبان".

وقالت: "كان يعلم أنه مذنب عام 1997، ولكن بدلًا من مواجهة عواقب أفعاله، فر من البلاد بعد حصوله على جواز سفر احتياليًا باستخدام هوية رجل مريض".

قضى السنوات السبع والعشرين الماضية، على حد تعبيره، يعيش في نعيم. من الواضح أنه لم يُفكر ولو للحظة في ضحاياه، الذين كانوا يحاولون عيش حياتهم في ظل الإساءة التي تعرضوا لها.

صرحت سامانثا طومسون، المدعية العامة في هيئة الادعاء الملكية، بأن بوروز "على الأرجح لن يُغادر السجن أبدًا".

وقالت: "بوروز مُتحرش بالأطفال غير نادم، استغل منصبه الموثوق للاعتداء جنسيًا على الأولاد على مدى ثلاثة عقود".

"عانى ضحاياه من إساءة مروعة، ازدادت سوءًا بسبب عجز الكثير منهم عن إخبار أي شخص خوفًا من عدم تصديقهم.

وقد ثبت ذلك في بعض الحالات، حيث تحدث الأولاد ولكن تم تجاهلهم، وتمكن بوروز من تجاوز الأمر".