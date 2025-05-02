إيلاف من لندن: خسر الأمير هاري الابن الأصغر للعاهل البريطاني، اليوم الجمعة، طعنًا أمام محكمة الاستئناف على قرار الحكومة البريطانية بخفض مستوى ترتيباته الأمنية أثناء وجوده في المملكة المتحدة.

وكان الأمير هاري، دوق ساسكس، يسعى لإلغاء حكم صادر عن المحكمة العليا البريطانية العام الماضي بشأن قرار اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (RAVEC) بخفض مستوى حمايته.

وغيّرت اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات (RAVEC) التي تمارس السلطة التنفيذية للسياسة الوطنية لحماية الملكية وكبار الشخصيات وضع حماية الأمير هاري في فبراير 2020 بعد تنحيه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.

وفي العام الماضي، رفض قاضي المحكمة العليا المتقاعد بيتر لين السماح بمراجعة قضائية لتراجع اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات RAVEC، بناءً على طلب هاري، مخلصًا إلى أن نهج اللجنة لم يكن غير منطقي أو غير قانوني، وأنه "لم يكن هناك ظلم إجرائي".

وعاد هاري، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المملكة المتحدة لحضور جلسة استماع استمرت يومين في محكمة الاستئناف في لندن في أبريل. في تلك الجلسة، جادلت محامية هاري، شهيد فاطمة، بأن القاضي أخطأ، وأن الدوق "تعرض لمعاملة مختلفة وغير مبررة ودونية" من قبل اللجنة.

بدلاً من ذلك، أخبرت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف أن الهيئة اختارت "إجراءً مختلفًا يُسمى "مُصممًا خصيصًا""، لكن "المستأنف (هاري) لا يُقر بأن "مُصممًا خصيصًا" يعني "أفضل".

وعرض جيمس إيدي الحجج نيابةً عن وزارة الداخلية، الوزارة المسؤولة عن اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات RAVEC، مُخبرًا المحكمة أن القرار لم يكن سحب أمن الدوق، بل "لن يُوفر على نفس الأساس السابق".

وقال إن القرار اتُخذ بسبب انتقال هاري من كونه فردًا عاملًا من العائلة المالكة إلى العيش في الخارج، مُجادلًا بأن هذا النهج يُفيد بشكل أفضل كونه الخامس في ترتيب ولاية العرش.

ويُعتبر الأمن الشخصي قضية شخصية للغاية بالنسبة للأمير هاري، الذي كشف مرارًا وتكرارًا عن مخاوفه على سلامة عائلته على مر السنين.

وقد تحدث سابقًا عن رغبته في العودة إلى المملكة المتحدة بشكل متكرر، حيث قال للمحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول 2023 إن المملكة المتحدة "مركزية لتراث أطفالي" وأنه يريد أن "يشعروا وكأنهم في وطنهم" في المملكة المتحدة بقدر ما يشعرون به في الولايات المتحدة.