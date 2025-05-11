إيلاف من لندن: تستعد اسطنبول لاستضافة محاثات السلام الروسية الأوكرانية مجددا يوم الخميس المقبل.

وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، الأحد، بأن تركيا مستعدة لاستضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول مجدداً.

وأكد الكرملين الاتصال، وقال إن الجانبين ناقشا اقتراح بوتين بعقد محادثات سلام، وإن أردوغان قال لبوتين إنه "يؤيد تماماً" الاقتراح.

وذكر مكتب أردوغان في بيان أن الرئيس التركي عبر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لاستضافة المحادثات، وأضاف أن أردوغان أبلغ ماكرون بأنه تسنى التوصل إلى "نقطة تحول تاريخية" نحو إنهاء الحرب، وأنه يجب اغتنام الفرصة.

وجاء في البيان أن أردوغان عبر عن استعداد بلاده لبذل كل جهد قد يسهم في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة المفاوضات.

وفي فبراير الماضي، أكد الرئيس التركي استعداد بلاده للمساهمة في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة مفاوضات بين الجانبين.

رسالة مصورة

وقال أردوغان في رسالة مصورة نُشرت في حساباته على منصات التواصل الاجتماعي حينها: "نواصل دعمنا الراسخ لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. ناقشنا الأسبوع الماضي في أنقرة مع زيلينسكي المساهمة التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذه المرحلة المهمة، ورغبتها في استضافة المحادثات".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول بهدف إنهاء الحرب، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للحوار شريطة موافقة موسكو أولاً على وقف لإطلاق النار.

وقف اطلاق نار غير مشروط

ودعا الرئيس الأوكراني روسيا إلى تأكيد وقف إطلاق نار غير مشروط اعتباراً من الاثنين الموافق 12 مايو، قائلاً إن أوكرانيا ستكون عندئذ مستعدة لعقد محادثات مباشرة مع موسكو.

وقدمت القوى الأوروبية الكبرى والرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمهم لزيلينسكي، السبت، في ما يتعلق بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوماً يبدأ الاثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيحضر الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا، والمقرر عقده من الأربعاء إلى الجمعة لمناقشة إنهاء الحرب.