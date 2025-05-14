إيلاف من الدوحة: وصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عقب مغادرته الرياض، إذ كان في وداعه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وكان الرئيس الأميركي شارك أخيراً في القمة الخليجية - الأميركية، واصفاً دول الخليج بأنها في مقدمة الدول المستقرة والمزدهرة، وكل العالم يراقب الفرص المتاحة فيها، حسب قوله، فيما من المرتقب أن يلتقي في الدوحة بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد.

ووصفت وكالة الأنباء القطرية الزيارة بأنها حدث استثنائي، كونها تأتي ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في شهر يناير الماضي، فضلاً عن أنها ثاني زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2003.

وتحمل الزيارة الهامة للرئيس الأميركي الكثير من الدلالات، إذ تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتؤكد هذه الزيارة خصوصية العلاقات المتميزة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي توجتها واشنطن في العام 2022 بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما يعكس التقدير الأميركي للشراكة بين البلدين، ويؤكد حرص الولايات المتحدة على تعزيز وتعميق التعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات.

