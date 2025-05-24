إيلاف من الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية.

وكان الملك محمد السادس قد عين هؤلاء الولاة والمحافظين خلال مجلس وزاري انعقد يوم الاثنين 12 مايو الجاري.

ويتعلق الأمر بولاة بالإدارة المركزية وهم سمير محمد تازي، الذي عين واليا، كاتبا عاما (وكيلا) لوزارة الداخلية؛ ومحمد فوزي، واليا مفتشا عاما للإدارة الترابية؛ وحسن أغماري، واليا مديرا للشؤون الانتخابية؛ وعبد الحق الحراق، واليا مديرا لأنظمة المعلومات والاتصالات.

كما استقبل الملك محمد السادس عمالا (محافظين) جدا بالإدارة الترابية، وهم محمد علي حبوها، عامل (محافظ) إقليم سطات؛ وجمال خلوق، عامل إقليم برشيد؛ وعادل المالكي، عامل عمالة (محافظة) المحمدية؛ والحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان؛ وسمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة؛ ومحمد ضرهم، عامل إقليم سيدي إفني؛ وإبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو؛ وهشام المدغري العلوي، عامل إقليم خريبكة؛ وحميد اشنوري، عامل إقليم بركان؛ ومحمد سالم الصبتي، عامل إقليم اشتوكة أيت باها؛ ونور الدين اوعبو، عامل إقليم فجيج؛ ومحمد رشيد، عامل إقليم الصويرة؛ ومنير هواري، عامل إقليم سيدي بنور؛ وبشرى برادي، عامل عمالة مقاطعة عين الشق (ولاية الدار البيضاء الكبرى)؛ وعبد المومن طالب، عامل إقليم اليوسفية؛ وعمر المريني، عامل إقليم الحاجب؛ ومحمد باري، عامل إقليم طاطا؛ ويونس الخويلدي، عامل مكلف الشؤون الداخلية الجهوية بولاية الرباط – سلا – القنيطرة؛ والعيد المسافر، عامل مكلف الشؤون الداخلية الجهوية بولاية طنجة – تطوان – الحسيمة؛ وحنان الرياحي، عامل مكلف الشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش – آسفي؛ وعبد الله العلوي، عامل (محافظ) مدير التواصل بوزارة الداخلية.

وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي الملك محمد السادس.

حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.