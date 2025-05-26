يُحيي أميركيون في الولايات المتحدة ذكرى جورج فلويد بعد خمس سنوات من مقتله على يد الشرطة، بتجمعات خاصة في المدينة التي نشأ فيها وتلك التي توفي فيها.

أدى مقتل فلويد، الرجل الأسود، في مينيابوليس على يد ضابط الشرطة ديريك شوفين إلى احتجاجات وطنية ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

يوم الأحد، تجمعت عائلة فلويد في مسقط رأسهم هيوستن بالقرب من قبره لحضور فعالية قادها القس آل شاربتون، بينما أقامت مينيابوليس احتفالات عدة.

إلا أن ما اعتبره الكثيرون "محاسبة" وطنية للعنصرية بعد مقتل فلويد يبدو أنه يتلاشى مع بدء الرئيس دونالد ترامب في التراجع عن إصلاحات الشرطة في مينيابوليس ومدن أخرى.

في مينيابوليس، خطط أعضاء المجتمع المحلي لإقامة قداس صباحي، ووقفة احتجاجية بالشموع، وحفل موسيقي إنجيلي مسائي يوم الأحد لإحياء ذكرى فلويد.

كانت هذه الفعاليات جزءاً من مهرجان "انهض وتذكر" السنوي الذي يُقام في ساحة جورج فلويد، التقاطع الذي قُتل فيه فلويد، والذي سُمي لاحقاً تكريماً له.

وقالت أنجيلا هارلسون، عمة فلويد والرئيسة المشاركة لمنظمة "انهض وتذكر" غير الربحية، في بيان لها حول المهرجان: "حان الوقت لينهض الناس ويواصلوا العمل الجيد الذي بدأناه".

Getty Images تجمع حول لوحة جدارية في ساحة جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا

في هيوستن، مسقط رأس فلويد وحيث دُفن، خططت منظمات محلية لجلسات شعرية وعروض موسيقية وخُطب ألقاها قساوسة محليون.

قُتل فلويد عام 2020 أثناء اعتقاله من قِبل الشرطة في مينيابوليس عندما وقف شوفين، وهو ضابط شرطة أبيض، على رقبته لأكثر من تسع دقائق.

أثارت عملية القتل، التي صُوّرت بكاميرا هاتف أحد المارة - غضباً عالمياً وموجة من المظاهرات ضد الظلم العنصري واستخدام الشرطة للقوة.

يقضي شوفين عقوبة بالسجن لمدة 22 عاماً بعد إدانته بقتل الرجل البالغ من العمر 46 عاماً.

وأُدين ضباط آخرون لعدم تدخلهم في عملية القتل.

في منشور في منصة (إكس)، قال القس شاربتون إن مقتل فلويد: "أجبر على محاسبة طال انتظارها للعنصرية الممنهجة، وحفزت الملايين على النزول إلى الشوارع احتجاجاً".

وقال: "كانت إدانة الضابط المسؤول خطوة نادرة نحو العدالة، لكن عملنا لم ينتهِ بعد".

في أعقاب مقتل فلويد، فتحت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن تحقيقات مدنية في العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية، بما في ذلك مينيابوليس ولويسفيل وفينيكس وليكسينغتون بولاية ميسيسيبي، حيث وجد المحققون أدلة على سوء سلوك ممنهج من قبل الشرطة.

Reuters حادثة مقتل فلويد أدت إلى محاسبة وطنية بشأن ممارسات الشرطة تجاه السود في الولايات المتحدة في عام 2020

توصّلت الإدارة إلى اتفاقيات مع كل من إدارتي شرطة لويزفيل ومينيابوليس، تضمّنت تدابير رقابية مثل تعزيز التدريب والمساءلة وتحسين جمع بيانات أنشطة الشرطة.

لكن يوم الأربعاء الماضي، صرّحت إدارة ترامب بأن هذه النتائج اعتمدت على "منهجيات معيبة وبيانات غير مكتملة".

وقال مسؤولون في الإدارة إن الاتفاق "يُقيّد" إدارات الشرطة المحلية.

مع ذلك، صرّح عمدة مينيابوليس، جاكوب فراي، هذا الأسبوع بأن مدينته "ستظل ملتزمة بكل جملة، من كل فقرة، من المرسوم المكون من 169 صفحة الذي وقّعناه هذا العام".

ومنذ عودته إلى منصبه، انتقد ترامب أيضاً تدابير التنوع والمساواة والشمول، الهادفة إلى الحد من العنصرية والتمييز على أساس الجنس وأشكال التمييز الأخرى.

في بداية ولايته، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإلغاء سياسات التنوع والمساواة والشمول في الحكومة الفيدرالية، والتي كان بعضها نتيجةً للاحتجاجات خلال ما يُسمى غالباً "صيف حياة السود مهمة"، الذي عُقد بعد مقتل فلويد وآخرين.

ويقول منتقدون، بمن فيهم ترامب، إن مثل هذه البرامج قد تكون تمييزية في حد ذاتها.

في كلمته أمام أكاديمية ويست بوينت العسكرية يوم السبت، قال ترامب إن إنهاءَه لسياسات (DEI) في الجيشِ يُمكِّنُ الإدارةَ من "التخلصِ من المُشتِّتات" و"تركيزِ جيشِنا على مهمتِهِ الأساسية".

في غضون ذلك، أزالت عمدةُ واشنطن، موريل باوزر، ساحةَ "حياةُ السودِ مهمة"، وهي شريطٌ من الطريقِ كانَ مُزيَّنًا بعبارةِ "حياةُ السودِ مهمة" بالقربِ من البيتِ الأبيض.

هذا الأسبوع، دُمّرت جداريةٌ شهيرةٌ لفلويد في هيوستن أيضاً ضمنَ عمليةِ هدمِ مبنى، وفقاً لهيئةِ إعلامِ هيوستن العامة.

تشيرُ استطلاعاتُ الرأيِ الأخيرةِ إلى أن الأميركيينَ يعتقدونَ أنَ تحسيناتِ حياةِ السودِ في الولايات المتحدة لم تكن كبيرةً بعدَ خمسِ سنواتٍ من مقتل فلويد، بما في ذلك استطلاعٌ أجراه مركزُ بيو للأبحاث في أيار (مايو) أشار إلى أن 72 في المئة من المشاركين إنه لم تكن هناك أيُّ تغييراتٍ تُذكر.

كما يُشيرُ الاستطلاعُ نفسهُ إلى انخفاضِ عددِ الأميركيين المُؤيدينَ لحركةِ "حياةُ السودِ مهمة" بنسبة 15 في المئة منذ حزيران (يونيو) 2020.