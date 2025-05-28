إيلاف من الرباط: أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء الثلاثاء بأن السلطات السورية أغلقت المقرات التي كان يشغلها ممثلو جبهة "البوليساريو" في العاصمة دمشق.

وجاء في منشور الوكالة: "في إطار زيارة البعثة التقنية المغربية المكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بسوريا، إلى دمشق، انتقلت بعثة مشتركة، تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كباراً، إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصاليي البوليساريو في العاصمة السورية".

وأوضحت أن السلطات السورية "جددت من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية".

وأضافت الوكالة: "تعكس هذه الخطوة أيضا الإرادة الراسخة لدى سوريا لتقوية تعاونها الثنائي مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وكانت بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية المغربية توجهت إلى دمشق بهدف استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية في العاصمة السورية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الوفد المغربي باشر محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، تضمنت الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية.

وتندرج هذه المباحثات في إطار تفعيل التعليمات الملكية الرامية إلى إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، عن قرار إعادة فتح سفارة المغرب بدمشق، التي تم إغلاقها منذ عام 2012.

وأكد الملك محمد السادس أن هذا الإجراء "سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".