إيلاف من لندن: عين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفيده الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء. وذلك بناء على مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025 يقضي بتعديل وزاري، والشيخ عيسى هو النجل الأكبر للامير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

حصل الشيخ عيسى على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من الجامعة الأميركية في واشنطن عام 2012، وتخرج من الكلية البحرية الملكية البريطانية في دارتموث في ديسمبر 2015. كما أكمل دورة القيادة والأركان المشتركة بجامعة مشاة البحرية الأميركية في يونيو 2023.

والشيخ عيسى هو رائد بحري في القوات البحرية الملكية البحرينية، التابعة لقوة دفاع البحرين. ويشغل مناصب هي: رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري منذ 2013، ورئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل منذ 2021، ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" منذ أكتوبر 2023، فضلا عن كونه عضو في اللجنة التنسيقية التي يرأسها والده، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ عيسى معروف باهتمامه بتطوير الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة. كما يولي أهمية كبيرة لمواءمة الخطط والمبادرات الوطنية مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، لضمان تنافسية الاطر البحرينية.

يذكر أن الشيخ عيسى متزوج من الشيخة جواهر بنت عبدالله بن عيسى آل خليفة، ولهما ثلاثة أبناء: حمد، عبدالله، وسلمان.