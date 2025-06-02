إيلاف من إسطنبول: شهدت اسطنبول اليوم الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وتبادل الجانبان خلال هذه الجولة وثيقتين تضمنان رؤية كل منهما لشروط ومبادئ التسوية السلمية للنزاع بين البلدين.

في مايلي نتابع أهم الأحداث المرتبطة بهذا اللقاء أولا بأول وفق تسلسلها زمنيا:

• مصدر لـ"نوفوستي": روسيا وأوكرانيا ناقشتا تبادل الأسرى في إسطنبول، وسيتم الإعلان على النتائج رسميا

• الخارجية التركية: نتائج محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول "لم تكن سلبية"

• انتهاء المفاوضت الروسية الأوكرانية في إسطنبول بعد استمرارها لأكثر من ساعة، حيث تمت باللغة الروسية

• الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول تشهد مشاركة 12 عضوا من الجانب الروسي و14 من الجانب الأوكراني

• المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول تتواصل الآن خلف الأبواب المغلقة بعد الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية التركي

• وزير الخارجية التركي يفتتح المفاوضات المباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني بكلمة قال فيها يؤكد فيها أن أردوغان على اتصال ببوتين وزيلينسكي بشأن التسوية الأوكراني، وأن بلاده سعيدة بعقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية هنا في اسطنبول، وتأمل في تحقيق نتائج ملموسة في المحادثات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن أنقرة جاهزة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا.

• انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية- الأوكرانية في قصر تشيراغان باسطنبول عند الساعة 14:45 دقيقة بتوقيت موسكو.

• موقع "STRANA.ua" يفيد بأن انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية تأخر، بسبب عدم وصول رئيس وفد كييف، وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في الوقت المحدد.

• الوفد التركي يضم وزير الخارجية ورئيس الاستخبارات ورئيس هيئة أركان الجيش التركي

• الاستعدادات لبدء اجتماع وفود روسيا وأوكرانيا في إسطنبول لا تزال جارية

• قناة أوكرانية: وزير دفاع أوكرانيا عميروف التقى بوزير الخارجية التركي في إسطنبول

• وزير الخارجية التركي فيدان متواجد في هذه اللحظات بقصر تشيراغان في إسطنبول حيث ستعقد المفاوضات الروسية الأوكرانية

• بعض أعضاء الوفد الأوكراني يرتدون الزي العسكري

• وصول الوفدين الروسي والأوكراني إلى قصر تشيراغان لبدء المفاوضات بحضور وفد تركي.

• أ ف ب: الوفد الأوكراني في إسطنبول يعقد لقاءات مع مسؤولين أوروبيين قبيل المفاوضات مع روسيا

• ‌‏أ ف ب عن مصدر بالوفد الأوكراني: مستعدون لاتخاذ خطوات كبيرة نحو السلام

• رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي ينوي عقد عدة لقاءات على هامش مفاوضات اسطنبول

• وصول ممثلين عن وزارة الدفاع التركية إلى قصر تشيراغان في اسطنبول حيث تنطلق بعد قليل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

• رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن ينوي حضور مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، بينما سيُكلف وزير الخارجية هاكان فيدان بالإشراف على سيرها