إيلاف من الرباط: توفي، الاثنين، عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، ومدير التشريفات الملكية والأوسمة سابقاً، ومؤرخ المملكة، عن عمر يناهز 91 سنة، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء المهني والعلمي والثقافي امتدت لعقود.

ونعت "جمعية رباط الفتح" عضوها المؤسس، واصفة وفاة "الأستاذ الباحث الكبير" بـ "الفقد الفادح والرزء الأليم"، مشددة على ما قدمه لملكه وبلاده من خدمات جليلة رفيعة.

ولد المريني في الرباط سنة 1934، قبل أن يحصل على الإجازة في الآداب من كلية الآداب سنة 1962، ودبلوم الدراسات العليا من معهد الدراسات العربية والإسلامية العليا التابع لجامعة ستراسبورغ الفرنسية سنة 1966، والدكتوراه من نفس المعهد سنة 1973، ثم دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1989.

وعمل المريني أستاذًا للغة العربية بثانوية ابن ياسين في المحمدية وثانوية الحسن الثاني في الرباط، وأستاذا للتربية الوطنية بالمعهد الملكي للشبيبة والرياضة من سنة 1960 إلى غاية 1965. كما شغل، بين 1964 و1965، منصب رئيس ديوان نائب كاتب الدولة في التعليم التقني وتكوين الأطر.

وعين المريني ملحقا بمديرية التشريفات والأوسمة ما بين 1965 و1972، ومكلفا مهمة بوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ما بين 1972 و1998، ومديرا للتشريفات الملكية والأوسمة سنة 1998. كما عين ناطقا رسميا باسم القصر الملكي في 29 أكتوبر 2012.

والتحق المريني باتحاد كتاب المغرب في فبراير 1973، حيث سيتوزع إنتاجه العلمي بين الأدب والتاريخ؛ وقد نشر مجموعة من المقالات، ابتداء من سنة 1966، بعدة صحف ومجلات، بينها الأنباء، العلم، الشرق الأوسط، البحث العلمي، دعوة الحق، اللقاء، والفنون.

كما عرف المريني بكتاباته وإصداراته العديدة، بينها "الجيش المغربي عبر التاريخ" (1968)، و"شعر الجهاد في الأدب المغربي" (1968)، و"قال جلالة الملك الحسن الثاني" (1977)، و"دليل المرأة المغربية في عهد الاستقلال"، في جزأين (1993 –2000)، و"مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث من عهد الحسن الأول إلى عهد الحسن الثاني" (1996)، و"الشاي في الأدب المغربي" (1999)، و"محمد الخامس / دراسات وشهادات" (1988)، و"الحسنيات" في ثلاثة أجزاء (1975 - 1979 –1983)، و"جلالة الملك الحسن الثاني ملك المملكة المغربية الإنسان والملك" (1985)، و"محطات في تاريخ المغرب المعاصر" (2012).

وفاز المريني بجائزة المغرب للكتاب سنة 1968، عن كتابه"الجيش المغربي عبر التاريخ". كما توج بجائزة عبد الله كنون للآداب والدراسات الإسلامية سنة 1997، عن كتابه "شعر الجهاد في الأدب المغربي".