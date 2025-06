إيلاف من واشنطن: حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، من "الإبادة النووية" وهاجمت من وصفتهم بـ"دعاة الحروب" الذين يدفعون العالم إلى حافة "الإبادة النووية" أكثر من أي وقت مضى.

وفي مقطع فيديو تحذيري مدته ثلاث دقائق نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، سلّطت غابارد الضوء على عواقب الهجمات النووية، وذلك عقب زيارتها الأخيرة لمدينة هيروشيما اليابانية، التي دُمرت بقنبلة نووية عام 1945.

وقالت غابارد: "هذه هي الحقيقة التي نواجهها اليوم. فنحن نقف الآن أقرب منا في أي وقت مضى إلى حافة الإبادة النووية، فيما تواصل النخب السياسية ودعاة الحروب تأجيج الخوف والتوتر بين القوى النووية بلا مبالاة".

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV