إيلاف من لندن: دعا رئيس الوزراء البريطاني "جميع الأطراف" إلى خفض التوترات، بعد أن شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على مواقع نووية في إيران.

وعقدت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا للجنة كوبرا بشأن إسرائيل وإيران بعد ساعات من الضربات الجوية التي حيدت البرنامج النووي الإيراني وقتلت قياديين كبار في الحس الثوري وعلماء نوويين.

وقال السير كير ستارمر: "الآن هو وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية". واضاف: "إن التقارير عن هذه الضربات مثيرة للقلق، ونحث جميع الأطراف على التراجع وخفض التوترات بشكل عاجل. التصعيد لا يخدم أحدًا في المنطقة".

وقال: يجب أن يكون الاستقرار في الشرق الأوسط هو الأولوية، ونحن نعمل مع شركائنا لتهدئة الوضع. حان وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية.

لا نحمي إسرائيل

وعلى صلة، أعلنت المملكة المتحدة أنها لا تساعد في حماية إسرائيل من هجوم الطائرات المسيرة الإيراني، وقالت تقارير إنه من المفهوم أن الطائرات الحربية البريطانية لا تشارك في حماية أجواء إسرائيل من أي هجمات إيرانية مضادة.

واضافت بأنه قد يتم إرسال قوات إضافية إلى قاعدة رئيسية لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، حيث تتمركز طائرات تايفون.

وسبق أن تم نشر تعزيزات في قاعدة أكروتيري الجوية الملكية البريطانية خلال أوقات الأزمات في الشرق الأوسط.