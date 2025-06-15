  • إطلاق 100 صاروخ إيراني "استهدفت بشكل رئيسي تل أبيب وحيفا".
  • وسائل إعلام إسرائيلية: قتلى وجرحى ومفقودون في موقع سقوط صواريخ إيرانية.
  • إسرائيل نفذت سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية" في طهران.
  • غارة إسرائيلية تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية في طهران.
  • إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة
  • التلفزيون الإيراني: مقتل قائدين بهيئة الأركان.
  • إغلاق مطار بن غوريون مستمر حتى إشعار آخر.
  • إيران تغلق مجالها الجوي حتى إشعار آخر.
  • طهران تعلن مقتل تسعة علماء نويين باستهداف إسرائيلي.

قتلى وجرحى ومفقودون في موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، وإسرائيل تنفذ سلسلة هجمات على "منشآت بنية تحتية نووية إيرانية"