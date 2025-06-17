إيلاف من لندن: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران إلى استسلام غير مشروط، وقال إن المرشد الأعلى الإيراني "هدف سهل" لكن الولايات المتحدة لن "تقضي عليه - على الأقل في الوقت الحالي".

يأتي هذا في اليوم الخامس من القتال بين إيران وإسرائيل.وفال ترامب: الولايات المتحدة قد تقتل الزعيم الإيراني لكنها لن تفعل - "في الوقت الحالي".

ووصف ترامب، خامنئي بأنه "هدف سهل"، لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تقتله - "على الأقل ليس في الوقت الحالي".

وكتب الرئيس الأميركي في سلسلة منشورات على موقع "تروث سوسايتي": "صبرنا ينفد".

ويقول آخر منشور للرئيس الأمريكي: "نعرف بالضبط مكان اختباء ما يسمى بـ"المرشد الأعلى".

إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك - لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي. لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأميركيين. صبرنا ينفد. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!

وصرح ترامب سابقًا عبر الإنترنت قائلًا: "نحن" نسيطر على المجال الجوي الإيراني، قبل أن ينشر منشورًا يقول ببساطة: "استسلام غير مشروط!".