إيلاف من لندن: أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأعرب الملك حمد خلال الاتصال عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة قطر، وإدانة مملكة البحرين الشديدة للهجوم الذي استهدف سيادة دولة قطر من قبل الحرس الثوري الإيراني، في انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما جدد عاهل البحرين موقف بلاده الثابت في الوقوف إلى جانب دولة قطر، مؤكدًا أن مملكة البحرين تضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات.

وشدد عاهل البحرين على أن ما يجمع مملكة البحرين مع دولة قطر وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط الأخوة والدم يقتضي الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة مثل هذه الانتهاكات، وتكثيف الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد، مع التأكيد على أهمية حل الخلافات بالوسائل السلمي.