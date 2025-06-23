إيلاف من الكويت: أعربت دولة الكويت، الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في دولة قطر، والتي نفذها الحرس الثوري الإيراني، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للسيادة القطرية ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن "هذا الاعتداء يُشكّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة"، مشددة على "تضامن الكويت الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا".

وأعربت الوزارة عن دعم الكويت لجميع الإجراءات التي تتخذها قطر "للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد المشروع بما يتناسب مع طبيعة وحجم هذا الاعتداء السافر".

كما أعلنت الكويت استعدادها "لتسخير جميع إمكاناتها ومواردها لمساندة قطر"، مؤكدة أن "أمن واستقرار دولة قطر يشكلان جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت".

وأشادت الوزارة بكفاءة الدفاعات الجوية القطرية في التصدي للهجوم، مجددة دعوتها إلى "الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والذي تفاقم جراء العمليات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

واختُتم البيان بدعوة الكويت إلى "تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التنسيق المشترك، وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يسهم في نزع فتيل التوتر وحماية الأمن الإقليمي".