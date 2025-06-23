إيلاف من بيروت: أفادت مصادر إسرائيلية وعربية بأن إيران أطلقت، مساء الإثنين، عدة صواريخ باتجاه قواعد عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، في ردّ على الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفق ما نقلته منصة "أكسيوس" الأميركية، قال مسؤول إسرائيلي إن ستة صواريخ أُطلقت باتجاه الأراضي القطرية، فيما تم توجيه صاروخ آخر نحو قاعدة أميركية في العراق. وأكّد مسؤول عربي هذه الرواية دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفي بيان مقتضب، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع "على دراية تامة ومتابعة حثيثة للتهديدات المحتملة التي تستهدف قاعدة العديد الجوية في قطر"، وهي أكبر منشأة عسكرية أميركية في المنطقة.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة مساء الإثنين، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فيما أعلنت السلطات القطرية عن إغلاق مؤقت لمجالها الجوي "ضمن إجراءات احترازية في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة"، وفق بيان لوزارة الخارجية.

من جانبه، صرّح متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في تسجيل مصوّر نُشر مساء الإثنين بأن "الرد الإيراني هو نتيجة مباشرة للهجمات على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان"، مؤكداً أن "المجال الشرعي للرد توسّع بعد التدخل الأميركي المباشر".

أضاف المتحدث: "السيد ترامب، المقامِر... قد تكون بدأتَ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدك"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عند الساعة 13:00 بالتوقيت الشرقي، وفق مصادر مطلعة.

وكان الرئيس ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن أي رد من إيران "سيُقابل بقوة تفوق كثيرًا ما شهدناه خلال الهجمات الأميركية الأخيرة على المنشآت النووية".

وأصدرت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين تحذيرات لرعاياها في قطر، داعية إلى البقاء في أماكنهم كإجراء وقائي.