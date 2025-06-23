إيلاف من طهران: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران، في إطار "ضربة غير مسبوقة" طالت منشآت أمنية وعسكرية تابعة للنظام الإيراني.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال كاتس إن الضربات الإسرائيلية استهدفت "أهدافًا للنظام وأجهزة القمع في قلب طهران"، مشيرًا بشكل خاص إلى "سجن إيفين ومقار تابعة للأمن الداخلي للحرس الثوري الإيراني".

الهجوم بطائرة مسيرة وظهور لقطات مصورة

وبحسب التلفزيون الإيراني الحكومي، فإن الهجوم استهدف بوابة سجن "إيفين"، ورجّحت تقارير محلية أن يكون قد نُفذ باستخدام طائرة مسيّرة. وعرضت وسائل الإعلام الإيرانية ما قالت إنها لقطات مراقبة تُظهر لحظة الهجوم، فيما لم تُعلن السلطات الإيرانية رسمياً عن تفاصيل تقنية تتعلق بالعملية.

وأكدت السلطة القضائية في إيران وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن المقذوفات "تسببت بأضرار في أجزاء من المنشأة"، لكنّها شددت على أن "الوضع تحت السيطرة"، بحسب ما نقل موقع "ميزان أونلاين" الرسمي.

سجن إيفين.. سجن رمزي وحساس

يعد سجن "إيفين" من أكثر المواقع حساسية في إيران، حيث يُحتجز فيه العديد من السجناء السياسيين، إضافة إلى معتقلين مزدوجي الجنسية وأجانب غربيين. وتُشرف قوات الحرس الثوري الإيراني على وحدات خاصة داخله، وهو يخضع منذ سنوات لعقوبات أمريكية وأوروبية بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وطمأن موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، عائلات المحتجزين، مؤكدا أن "نزلاء السجن في أمان".

انقطاع للكهرباء وأضرار مدنية محتملة

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة إيرانية رسمية أن "موجة التفجير الناتجة عن الهجوم تسببت بتلف أحد الخطوط الكهربائية الرئيسية المغذية للجزء الشمالي من طهران"، دون توضيح مدى الأضرار أو مدة الانقطاع.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أن الضربات طالت مناطق مختلفة في شمال طهران، مؤكداً أن "منازل سكنية كانت من بين المواقع المتضررة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تصعيد متواصل وتحذيرات من انزلاق أوسع

وتأتي هذه الضربات في إطار تصعيد عسكري مستمر بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من انزلاق الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع، خصوصًا في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين الطرفين، ودخول الولايات المتحدة على خط العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة.

وفي حين لم تعلّق القيادة الإيرانية العليا على استهداف سجن "إيفين" بشكل مباشر، يراقب المجتمع الدولي تطورات الأوضاع في طهران والمنطقة بحذر بالغ.