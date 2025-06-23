إيلاف من لندن: أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، مساء الإثنين، أن الضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية في قطر "جاءت في إطار الرد المشروع على العدوان الأميركي"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "الهجوم لا يستهدف دولة قطر الشقيقة ولا يهدد أمنها".

وجاء في البيان الصادر عن المجلس: "الرد الإيراني يركّز حصريًا على الأهداف العسكرية التي انطلقت منها الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، ونحن نُفرق بين استهداف القواعد الأميركية وحُسن الجوار مع دول المنطقة".

ويعد هذا أول تعليق رسمي من الجانب الإيراني بعد إطلاق عدة صواريخ باتجاه قواعد أميركية في الشرق الأوسط، بينها قاعدة العديد في قطر، بحسب ما أفادت به مصادر إسرائيلية وعربية في وقت سابق.

ولم تُصدر الدوحة حتى الآن أي بيان مباشر بشأن الموقف الإيراني، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق إغلاق مجالها الجوي مؤقتًا "ضمن إجراءات احترازية بسبب التوترات المتصاعدة".