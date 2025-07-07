إيلاف من لندن: قال ضابط كبير في قوات الأمن التابعة للحركة إن جميع قادة حماس تقريبًا قُتلوا وإن الحركة فقدت معظم سيطرتها على قطاع غزة.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الضابط، الذي أُصيب في الأسبوع الأول من الحرب عقب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أرسل لها عدة رسائل صوتية.

وقال للهيئة: "لنكن واقعيين هنا - لم يتبقَّ شيء تقريبًا من الهيكل الأمني. معظم القيادة، حوالي 95%، ماتوا الآن.

قُتل جميع الشخصيات الفاعلة. إذن، ما الذي يمنع إسرائيل حقًا من مواصلة هذه الحرب؟".

المجتمع ينهار

وأضاف: "منطقيًا، يجب أن تستمر حتى النهاية. جميع الظروف متوافرة: إسرائيل لها اليد العليا، والعالم صامت، والأنظمة العربية صامتة، والعصابات الإجرامية في كل مكان، والمجتمع ينهار."

وفيما يتعلق بالوضع الأمني، قال: "لقد انهار تمامًا. اختفى تمامًا. لا سيطرة في أي مكان. نهب الناس أقوى جهاز أمني لحماس، وهو المجمع الذي استخدمته حماس لحكم غزة.

نهبوا كل شيء، المكاتب، والفرش، وحتى ألواح الزنك، ولم يتدخل أحد. لا شرطة، ولا أمن".

وقال الضابط إن الفراغ الأمني ​​يعني انتشار العصابات أو العشائر المسلحة "في كل مكان". وقال: "الوضع الأمني ​​صفر. سيطرة حماس صفر. لا قيادة، ولا قيادة، ولا اتصالات".