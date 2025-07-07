إيلاف من لندن: أفادت تقارير أن إسرائيل خففت من موقفها بشأن ما إذا كان ينبغي إرسال كبار مسؤولي حماس إلى المنفى كجزء من وقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية.

وقال موقع (أكسيوس) غن إسرائيل مستعدة الآن "للقبول بالطرد الرمزي لبعض كبار القادة العسكريين".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لم يبقَ في غزة سوى عدد قليل من كبار مسؤولي حماس. لن نحتاج إلى سفينة كبيرة لنفيهم - حتى زورق صغير سيفي بالغرض".

وأضاف المسؤول أن إسرائيل تطالب بتفكيك الجناح العسكري لحماس، لكنها مستعدة للنظر في منح العفو لمئات المسلحين إذا ألقوا أسلحتهم، وفقًا لموقع أكسيوس.

واستؤنفت محادثات السلام في قطر أمس الأحد، قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثالثة للبيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب.

